Torna la magia del teatro al Bobbio per i più piccoli. Tre gli appuntamenti domenicali di Teatro per l’Infanzia e la Gioventù: sul palco di Via del Ghirlandaio per la storica rassegna della Contrada “Ti Racconto una fiaba”, a partire da domenica 16 maggio, alle 11.



Andrà in scena infatti, “Biancaneve”, un divertissement sul testo della fiaba dei Fratelli Grimm riadattato da Livia Amabilino e Lorella Tessarotto, per la regia di Daniela Gattorno.



Questa versione di Biancaneve, interpretata da Enza De Rose, è raccontata in un modo "un più particolare del solito": uno spettacolo per bambini incentrato non sull'azione o sul romanticismo, ma sulla…sbadataggine. Gli altri personaggi sono gli stessi della fiaba originale, i sette nani, il cacciatore e la regina maligna, interpretati da Francesco Godina e Valentino Pagliei.



Con una morale però, diversa, più profonda: questa interpretazione della fiaba lascia spazio al tema delle scelte, dà valore immorale all'invidia e dimostra le conseguenze nel scegliere le vie oscure; in contrasto, si valorizzano l'amore e la forza del sostegno.



Seguiranno il 23 maggio “Bella e Bestia”, sempre alle 11, con Enza De Rose, Valentino Pagliei e Francesco Godina, e il 30 maggio “La pentola di Samarcanda” con Daniela Gattorno e Valentino Pagliei. Un'occasione per passare le domeniche di maggio a teatro, mezzo straordinario per condividere emozioni e pensieri, per indagarli e gestirli attraverso la creatività.



Ingresso unico 7€, restano valide le Card a più ingressi (5 ingressi a 5 euro l'uno).