Torna la musica dal vivo a Palazzo Ghersiach

Tornano anche quest'anno i concerti nella suggestiva cornice del giardino di Palazzo Ghersiach a Villesse, in via Roma, 10.

Giovedì 22 luglio, alle ore 21, per la rassegna estiva “Spazi sonori”, salirà sul palco il Bareté Quartet. Quattro musicisti con background musicali diversi uniscono le loro personalità per elaborare composizioni originali, dove suoni arcaici incontrano quelli moderni e i ritmi popolari si fondono con le armonie del jazz contemporaneo.

Il progetto jazz è formato dai goriziani Pierpaolo Gregorig ai saxofoni e Giampaolo Mrach alla fisarmonica, e dai friulani Alessandro Scolz al pianoforte e Mario Castenetto alle percussioni. L'ingresso è gratuito con posti limitati, è consigliata la prenotazione scrivendo a segreteria@comune.villesse.go.it, in caso di pioggia il concerto si terrà nell'adiacente sala don Bosco di piazza S. Rocco.