Torna la musica live nel Garden del Visionario! Come da tradizione, la musica jazz sarà ancora una volta protagonista con un ricco cartellone di proposte curato da Marzio Tomada per VisioJazz, organizzato in collaborazione con Carlo Amici (Bistrò Primafila). Il primo appuntamento è fissato per domani giovedì 9 giugno alle 19 con il Tretones Trio: sul palco Nevio Zaninotto (Sax Tenore e soprano), UT Gandhi (Batteria) e Rudy Fantin (organo Hammond)! E dal 9 giugno il Bistrò Primafila vi aspetterà anche nel garden, dalle 18 alle 23.

Il Tretones Trio eseguirà una musica influenzata dalle principali correnti del Jazz contemporaneo che rispecchia le passioni musicali dei suoi componenti, volti noti della scena friulana. UT Gandhi non ha bisogno di presentazioni: percussionista e batterista di formazioni storiche italiane (Rava Electric 5) e di leggende come Dino Saluzzi, con all’ attivo oltre 150 CD realizzati per le più importanti case discografiche. Nevio Zaninotto è leader di formazioni che vedono presenti musicisti internazionali del calibro di Andy Watson e Renato Chicco. Rudy Fantin colora il suono attraverso la suggestione dell’organo Hammond, assieme al piacere dell’accompagnamento maturato con artisti come Cheryl Porter, di cui è Direttore Artistico.

L’evento è a ingresso libero. In caso di maltempo, si sposterà al Bistrò all’interno del Visionario. Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie.