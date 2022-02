Torna la Radio Jova Beach di Lorenzo Jovanotti

Mentre cresce l’attesa per i due imperdibili e irripetibili “Jova Beach Party” che animeranno la Spiaggia Bell’Italia di Lignano Sabbiadoro sabato 2 e domenica 3 luglio 2022, da domani venerdì 18 febbraio saranno disponibili le nuove session di Radio Jova Beach un canale di musica prodotto curato e realizzato da Lorenzo Jovanotti, il DJ che più di ogni altro ha saputo trasformare la sua grande passione per la radio e per la musica in una carriera senza paragoni.



Dopo il grande successo del 2019, tornano gli appuntamenti che introducono nel clima del prossimo “Jova Beach” dove si potranno scoprire curiosità e rarità sulla carriera dell’artista, sui suoi brani preferiti che faranno immergere l’ascoltatore nella dimensione colorata ed energica che tra qualche mese ci sarà sulle spiagge italiane.



In ogni “session”, della durata di circa 45 minuti, la voce di Jova ci accompagnerà fra idee, racconti, musica dal vivo, hit del presente e del passato. Come sempre i programmi saranno fruibili attraverso la Jova Beach App, scaricabile gratuitamente per iOs e Android con tutte le iniziative, i dettagli e le mappe per orientarsi nel magico mondo dei prossimi Jova Party.



Con l’occasione torneranno disponibili anche le puntate della precedente edizione che hanno raggiunto centinaia di migliaia di ascoltatori. Sull’App sarà così possibile ascoltare aneddoti e nuove suggestioni e scoprirecome la colonna sonora di Non voglio cambiare pianeta, o lo Sbam Sound System con Ackeejuice Rockers. La Radio Jova Beach è sviluppata da Trident Music in collaborazione con Radio Italia, radio ufficiale del Jova Beach Party 2022.I biglietti per le due date friulane delsono disponibili sui circuiti