Torna la rassegna per una nuova danza

Un ricco cartellone con 14 appuntamenti all’insegna della danza di ricerca e della coreografia contemporanea per tutte le generazioni, che è un ritorno alle origini per la ‘rassegna per una nuova danza’ della compagnia Arearea, con la direzione artistica di Marta Bevilacqua e Roberto Cocconi e l’organizzazione curata dall’Ert Fvg. Off label 12, dal 14 novembre al 2 aprile in collaborazione con Danceproject, sarà ospitato da Lo Studio di Udine, in via Fabio di Maniago, per guardare da vicino come il gesto diventa forma e questa crea movimento.



Il primo appuntamento domenica 14 con un’immersione nella danza e nella musica: Kick off label, la festa di tesseramento di Arearea. Un aperitivo con Dj set di Leo Virgili e video set di Roberto Cocconi, seguito da ben tre spettacoli: Intro, Tanz eines fahrenden geselle, Water dance (di Padova danza project). Nel cartellone un doppio appuntamento con i danzatori di Arearea: Icaro e Dedalo - ovvero non sono un angelo (4 e 5 dicembre), per le nuove generazioni e le famiglie (dagli 8 anni in su), e la versione teatrale di Attraverso, per la coreografia di Valentina Saggin (12 febbraio).



In chiusura Focus on dance, incontro di approfondimento sulla danza regionale per operatori e pubblico a Casa Cavazzini. La 12a edizione di Off label comprende anche il Corso di alta formazione curato con il sostegno della Fondazione Friuli, in partenariato con HangartFest, Associazione Mittelfest, Casa Cavazzini e il festival Suns Europe. Allieve, allievi e i loro maestri incontreranno il pubblico dal 20 novembre nelle serate Dance out_la danza fuori: incontri ravvicinati con coreografi e maestri (Marta Bevilacqua, Alessio Maria Romano, Antonio Montanile, Antonella Bertoni, Marta Ciappina) che permetteranno una doppia occasione di avvicinamento alla danza.