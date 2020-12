Torna “La Scuola dello Spettatore" al Teatro Comunale di Monfalcone. Dopo le conferenze-spettacolo di storia del teatro, è ora la volta di una serie di approfondimenti su alcuni dei temi proposti dalla Stagione: una sorta di "Dietro le quinte" direttamente a casa vostra, che non si sostituisce allo spettacolo dal vivo (che è insostituibile!) ma è propedeutico a questo.

Si comincia mercoledì 16 dicembre, alle 18.00, con Paolo Quazzolo, che insegna Storia del Teatro all’Università di Trieste e si cimenta per noi in un’impresa impervia: raccontare “Il teatro musicale in 25 minuti”.

Vi diamo appuntamento, quindi, il mercoledì, alle 18.00, sulla nostra pagina Facebook (e poi sul canale YouTube e sul sito web del Teatro).

La campanella sta per suonare, la “Scuola” ricomincia...