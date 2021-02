Torna, online, la rassegna Piccolipalchi

Torna, on line, “Piccolipalchi”, la rassegna dedicata ai bambini e alle loro famiglie che il Teatro Comunale di Monfalcone realizza insieme all’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia.



Il Comunale, infatti, aderisce a “Circuito aperto”, il ciclo di spettacoli registrati dal vivo nei Teatri del circuito ERT e proposti gratuitamente in streaming sulle pagine Facebook e YouTube dell’ERT e, in questo caso, sulla pagina Facebook del Teatro Comunale.



Domenica 14 febbraio, alle ore 17.00, dal palcoscenico del Comunale è quindi di scena Mi piace, della compagnia Teatro al Quadrato di Tricesimo, uno spettacolo per bambini da 2 a 6 anni, con Claudio Mariotti e Maria Giulia Campioli.



L’idea dello spettacolo nasce dalla lettura del libro Adoro, di Brigitte Minne e Natali Fortier (Ape Junior, 2004), menzione d’onore al prestigioso “Bologna Ragazzi Award 2004” della celebre Fiera del Libro per Ragazzi.



Questa la trama. Maria Giulia coltiva il sogno di far crescere un bel fiore colorato, come quello disegnato sul suo libro preferito. Con quell’immagine nel cuore, ogni sera si addormenta. Una notte riceve in dono una valigia rossa, piena di cose necessarie per coltivare un seme: così lo pianta, lo innaffia, lo coccola e attende. E impara che per ottenere un risultato ci vogliono tempo e costanza: solo così il fiore potrà sbocciare...



Ad anticipare lo spettacolo, giovedì 11 febbraio alle 18.30, sempre sulla pagina Facebook dell’ERT e del Teatro Comunale, va in onda una puntata della video rubrica web “Il Teatro a Casa Tua”, a cura di Angela Caporale. Ospiti della puntata gli interpreti dello spettacolo Mi piace: un prezioso momento di approfondimento per scoprire, “dietro le quinte”, come nasce uno spettacolo dedicato all’infanzia.