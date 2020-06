Torna Polinote Music Room in modalità on line

Interrotto a causa del lockdown, riprende ora in modalità on line Polinote Music Room, progetto promosso da Polinote, con la direzione artistica di Luca Colussi e Giovanni Truant, che tanto successo aveva avuto, per la modalità e l’approccio innovativo. Da ottobre a febbraio, tra laboratori e workshop, diversi sono stati gli artisti che hanno coinvolto centinaia di appassionati e curiosi musicisti. In attesa di riprendere gli appuntamenti in presenza, col prezioso supporto tecnico di Davide Pettarini della Claps riprenderà il salotto musicale live che era già una delle tre proposte del Polinote Music Room. Sono quattro le dirette streaming in calendario, durante le quali i musicisti del territorio si racconteranno in un’intervista tra musica ed esperienze di vita, sollecitati dal giovane musicologo Alessandro Fadalti: al lunedì, 15 e 29 giugno, 13 e 27 luglio, alle ore 21.00 in diretta sulla pagina Facebook Polinote Music Room. Protagonisti saranno il chitarrista Enrico Maria Milanesi, il musicista Arno Barzan, il flautista e compositore Massimo De Mattia e il sassofonista, clarinettista e compositore Francesco Bearzatti. A dare il là sarà dunque lunedì 15 giugno alle 21, il maniaghese Enrico Maria Milanesi, passato dalla chitarra elettrica alla chitarra acustica, catturato dal virtuosismo di grandi chitarristi quali Tommy Emmanuel (con cui ha avuto l’opportunità di condividere il palco), Antonio Forcione, Franco Morone. Specializzato nelle tecniche del fingerpicking e del flatpicking, collabora con numerosi musicisti, cantautori, registi e compositori di livello nazionale e internazionale, nella produzione di diversi lavori discografici e teatrali, sia come turnista che come session-man. Collabora inoltre come produttore e arrangiatore con la ditta americana “Brooks Brothers” nella realizzazione di musiche per video pubblicitari. Tra i più importanti riconoscimenti avuti figurano il primo premio alla dodicesima edizione di "Arrangiatevi", concorso nazionale di composizione e arrangiamento organizzato da Acoustic Franciacorta e fingerpicking.net; il primo premio nel 2015 al concorso chitarristico mondiale "Guitar Masters", ottenendo un prestigioso apprezzamento da parte dei chitarristi Martin Taylor e Preston Reed. Ha suonato in festival nazionali e internazionali dedicati alla chitarra come il Baska international guitar festival, Madame Guitar, Kastav guitar festival, Festival Acoustic Val di Scalve.



È impegnato inoltre in molti progetti, primo tra tutti il suo progetto solista che prevede talvolta una raffinata formazione di trio d'archi (violino, viola e violoncello), con escursioni al limite della cameristica, nelle quali il compositore e arrangiatore friulano intreccia il proprio strumento con le tipiche sonorità classiche. Tale progetto prevede l'alternarsi di brani originali e la rilettura e arrangiamento di brani jazz, rock e di musica classica, spingendo al massimo livello di sperimentazione la creatività del musicista. Tra gli altri progetti i Kythara Trio (con Michele Pucci alla chitarra flamenca e Francesco Bertolini alla semiacustica), tra le collaborazioni spiccano Emanuele Grafitti e i 40 Fingers (quartetto triestino di chitarre acustiche).