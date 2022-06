Torna sul grande schermo 'Lo chiamavano Trinità'

Torna sul grande schermo del Visionario di Udine e di Cinemazero di Pordenone, da giovedì 9 giugno, 'Lo chiamavano Trinità', uno dei film più amati – se non il più amato – della coppia Bud Spencer-Terence Hill. Un'esperienza unica e inimitabile per rivedere questo film nella pienezza spettacolare del suo cinemascope, in un nuovo magnifico restauro 4K!

“È un film western? Un film comico? Un western comico?" si chiede Andrea Meneghelli, responsabile dell’Archivio film della Cineteca di Bologna. "Non esattamente: è un film di Bud Spencer e Terence Hill, che fa genere a sé, anche se all'epoca non si poteva sapere. Meglio: il film che inventa Bud Spencer e Terence Hill come entità singola e indivisibile".

"Dopo i due Trinità, non sarà affatto un problema, per loro e per noi, uscire da questo West senza appigli con il reale e spostarsi a piacimento nella giungla amazzonica, alle corse sulla dune buggy, per le strade di Miami con la divisa della polizia. Questo sia detto senza sminuire E.B. Clucher (alias Enzo Barboni), che arriva al primo Trinità con alle spalle un solo film diretto e una rispettabilissima carriera da direttore della fotografia. Pare che proprio sul set dell'ennesimo spaghetti western violento, paranoico e uguale ad altri cento, Barboni abbia avuto l'illuminazione di provare una via diversa. [...] Il film che ha rilanciato il western italiano in un momento di stanca, dicono alcuni. Il film che lo ha affossato definitivamente, sostengono altri (compreso Sergio Leone). È un dilemma stimolante, che consegniamo agli storici. Trinità è un film che fa benissimo a meno di un contesto per essere capito e goduto. Per questo vedere o rivedere Trinità sul grande schermo non è solo un'esperienza unica e inimitabile. È molto di più: un contagioso rituale collettivo da condividere tra tutti gli spettatori, vecchi e nuovi".

