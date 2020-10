Tornano al cinema i film in lingua originale

Tornano gli appuntamenti con i film in lingua originale! Lunedì 19 e mercoledì 21 ottobre alle ore 20.00 al cinema Centrale LA VITA STRAORDINARIA DI DAVID COPPERFIELD, nuovo adattamento di uno dei romanzi più amati di Charles Dickens con Dev Patel, Tilda Swinton e Hugh Laurie. Un film straordinariamente divertente che attraversa l'Inghilterra del XIX secolo seguendo il destino a zig-zag del suo eroe.

Martedì 20 e mercoledì 21 ottobre alle ore 20.00 al Visionario sarà invece possibile vedere in versione originale LA VITA NASCOSTA – HIDDEN LIFE, grande ritorno del visionario regista Terrence Malick ispirato a fatti realmente accaduti. Girato tra Austria, Germania e in Friuli Venezia Giulia (a Sappada), il film racconta la storia del contadino austriaco Franz Jägerstätter, che si rifiutò di giurare fedeltà al Führer e combattere per i nazisti nella II guerra mondiale.

Per maggiori informazioni sulla programmazione consultare www.visionario.movie oppure facebook.com/VisionarioUdine.