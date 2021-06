Tosca, il nuovo tour parte da Cervignano

Il nuovo tour di Tosca parte dal Parco Europa Unita, a Cervignano del Friuli, martedì 22 giugno 2021, alle 21, nell'ambito della stagione musica 2020/2021 a cura di Euritmica.



“In tanti, in troppi, si erano dimenticati del fatto che Tosca è una delle più grandi cantanti italiane. E il Festival 2020 ha anche questo merito, quello di averlo ricordato a tutti”. (Ernesto Assante e Gino Castaldo).



Questa è solo una delle innumerevoli recensioni ricevute da Tosca per il suo brano “Ho Amato Tutto”, scritto da Pietro Cantarelli, con il quale ha ottenuto il 6° posto e il Premio Bigazzi Nella 70° edizione del Festival di Sanremo e, recentemente, il Premio Tenco. Cantante, attrice e interprete straordinaria, dopo un'estate ricchissima di concerti in festival di grande pregio con “Direzione Morabeza”, uno spettacolo da considerarsi la tappa iniziale di un viaggio musicale, Tosca ora ci conduce a “Morabeza” concerto ispirato al suo ultimo disco, prodotto da Joe Barbieri, un viaggio nella musica del mondo con un'attenzione particolare al sud america.



Morabeza è un canto alla vita. Solo chi la ama può infatti sperimentare le emozioni che questa bellissima parola capoverdiana traduce: la sensazione di sottile dolore che accompagna i momenti più intensi e preziosi della nostra esistenza, la presa di coscienza della bellezza di un presente che apparterrà presto al passato e la certezza della nostalgia che si accompagnerà al ricordo.Celebrare, cantare la meraviglia di ciò che è unico e fugace con però l’occhio proiettato su un orizzonte più lungo, che è consapevole del tempo nel suo sviluppo, che abbraccia il passato e s’immagina il futuro, è il senso dello spettacolo “Morabeza”.Francese, portoghese, arabo, italiano e romanesco: una colorata giostra poliglotta che celebra l'intreccio e la contaminazione fra i popoli, l'accoglienza e l'ascolto come via di salvezza per l'uomo, oltre all'amore e alla sua declinazione meno complessa e più immediata, la passione, centro nevralgico di tutte le canzoni del disco.Tosca è un’artista di grande intelligenza, eclettica e in continuo rinnovamento: nella sua carriera ha condiviso il palco con grandi nomi come Ivano Fossati, Nicola Piovani, Ennio Morricone, Chico Buarque, Lucio Dalla e molti altri.