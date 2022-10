Tosca sul palco di Vocalia

Ha preso il via prevendita dei biglietti per il festival Vocalia, che nel prossimo fine settimana porterà nel teatro Verdi di Maniago (Pordenone) anche una star della musica qual è Toquinho, l’icona della musica brasiliana nel mondo, ospite d’onore della 15esima edizione del festival che il curatore Gabrile Giuga ha dedicato quest’anno alle infinite varietà linguistiche.

Il programma della rassegna organizzata dal Comune di Maniago sarà aperto giovedì 27 ottobre alle 21 da una fra le più belle e intense voci della musica italiana, Tosca, con il progetto Morabeza speciale, il suono della voce, rivisitazioni in chiave attuale di classici della musica dal mondo, che permettono all’artista, accompagnata da una band d’eccezione, di giocare con la sua voce in quattro lingue, oltre alla sua. Francese, portoghese, arabo, italiano e romanesco: una colorata giostra poliglotta che celebra l’intreccio e la contaminazione fra i popoli.

Venerdì 28 ottobre salirà invece sul palco il gruppo rivelazione della nostra scena musicale, gli Extraliscio che con il loro “punk da balera” hanno conquistato Sanremo nel 2021 e la popolarità cantando Bianca Luce Nera con Davide Toffolo dei Tre allegri ragazzi morti.

Il gran finale con “Toco”, come lo chiamava Vinicius de Moraes, sabato 29 ottobre, Toquinho , l’espressione più pura e veritiera della forza e della storia musicale del Brasile, fa tappa in esclusiva per il Nordest a Vocalia accompagnato dalla cantante brasiliana Camilla Faustino, Dudu Penz al basso e Mauro Martins alla batteria, in uno spettacolo di grande fascino lungo il quale ripercorrerà i brani che hanno fatto innamorare il pubblico di tutto il mondo, fra i quali La voglia e la pazzia, l’incoscienza e l’allegria e Acquarello.

E mentre continua la prevendita di abbonamenti, si possono acquistare i biglietti sia sul circuito Vivaticket che all’Ufficio turistico di Maniago (tel. 0427 709063).

Info: www.vocalia.it