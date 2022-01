Tour annullato per i Måneskin, ma confermata la 'data zero' a Lignano

I Måneskin stanno andando davvero forte, come testimoniano le numerose ospitate negli Usa e un tour europeo e italiano ai blocchi di partenza. Il Covid, però, che continua a penalizzare il settore degli spettacoli, ci ha messo lo zampino e ieri, in un messaggio sui canali social della band, Daminao & C. hanno comunicato ai fan di aver rimandato il tour nei palazzetti.



E Lignano? Nessuna brutta sorpresa per i fan friulani e del Nord Est. Le date programmate e ospitate in strutture all'aperto non saranno cancellate per l'emergenza pandemica.



"Ciao ragazzi, siamo profondamente dispiaciuti di dover rimandare l'intero Tour europeo e il Tour nei palazzetti in Italia 2022 a causa della situazione Covid-19.

Siamo mortificati - hanno detto i Måneskin -. Abbiamo lavorato molto per questo tour ed eravamo pronti a partire ma, sfortunatamente, negli ultimi giorni abbiamo ricevuto delle brutte notizie riguardo la capienza dei vari locali.



Non possiamo garantire tutti i concerti perché ogni paese ha le proprie regole e dobbiamo necessariamente attenerci a queste per poter svolgere i nostri live in totale sicurezza per tutti. Siamo davvero, davvero dispiaciuti e speriamo di avere la possibilità di comunicarvi le nuove date il prima possibile e non oltre il 1 marzo 2022. Grazie per la vostra pazienza e per il vostro supporto, siamo tutti insieme dentro a questa situazione. Dobbiamo resistere e vi giuriamo che torneremo e sarà ancora meglio"."Sono comunque confermati tutti gli show all'aperto, tra cui Circo Massimo, Arena di Verona, Lignano Sabbiadoro e i Festival - hanno concluso -".Con oltre sei dischi di diamante, 133 dischi di platino e oltre 3,7 miliardi di stream sono gli artisti italiani più ascoltati al mondo, la band più iconica d’Italia, e