Tour fantascientifico a Trieste

Inizia oggi il Science+Fiction Festival e la Casa del Cinema dedica questa settimana una passeggiata cinematografica al cinema di fantascienza realizzato nella nostra regione. Sarà infatti interamente dedicato ai set fantascientifici di Gabriele Salvatores, regista appassionato cultore della science fiction che ha scelto Trieste come location dei film della saga Il Ragazzo Invisibile, il Tour Esterno/Giorno di domenica 3 novembre, un'occasione di scoprire Trieste attraverso i due film che il premio Oscar vi ha ambientato.



Si partirà in bus alle ore 10.30 da piazza Oberdan e a condurre il tour ci sarà la giornalista Elisa Grando che accompagnerà il gruppo attraverso i set cittadini raccontando aneddoti e storie legate alla produzione. Con lei anche Francesca Castagna che ha partecipato alla produzione del film come assistente alla regia. Il tour farà letteralmente immergere i partecipanti nei set grazie all'utilizzo di visori digitali che operano in realtà virtuale.



Il costo del tour è di € 20,00 e la prenotazione è obbligatoria scrivendo a esternogiorno@casadelcinematrieste.it o telefonando a +39 3453989849.