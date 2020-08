Tour shakespeariano a Udine

Il genio teatrale per antonomasia, una suggestiva cornice verde, una compagnia che della qualità ha fatto il suo tratto distintivo: ecco gli ingredienti della serata di mercoledì 26 agosto, data del debutto di "Sogno di una sera al Parco", tour shakespeariano curato da La Compagnia dei Riservati di Reana del Rojale sotto la direzione della regista Sonia Cossettini, anche interprete.



Nella particolare e affascinante ambientazione dell'ex vivaio Giorgini, in via Colugna, a Udine, prenderà dunque il via (alle ore 18) un ciclo di appuntamenti inserito nel cartellone di Udinestate e destinato a toccare altre due location del capoluogo friulano, con l'obiettivo di promuovere il territorio e favorire la riscoperta di polmoni naturali all'interno della città, spazi ideali per ricreare socialità e aggregazione, a maggior ragione in un momento complicato e fuori dall'ordinario come quello che stiamo attraversando.



In scena, oltre alla regista appunto, Mina Carfora, Linda Giorgiutti, Francesco Cevaro, Nicola Fraccalaglio e Paolo Mutti: un susseguirsi di scene itineranti (con monologhi e dialoghi) accompagnerà il pubblico alla scoperta di vari scorci del parco e di declinazioni dell'animo umano. «L'evento - spiega la compagnia - vuole andare incontro al nostro bisogno di ritrovarci. Attraverso i testi del più grande drammaturgo di ogni tempo, puntiamo a coinvolgere nell'ascolto la popolazione di tutte le età, spingendola a immedesimarsi in storie di famiglie, adolescenti, incantesimi, amore e potere che ancor oggi hanno la forza di essere attuali».



L'evento, sostenuto dal Comune di Udine, si inserisce come detto nelle proposte di UdinEstate 2020.Nel rispetto delle stringenti normative in materia di sicurezza nella fase dell'emergenza sanitaria è obbligatoria la prenotazione entro lunedì 24 agosto, al numero 340 3120616, cui si possono richiedere anche informazioni.In caso di maltempo lo spettacolo, a ingresso libero, verrà rinviato a data da destinarsi.Le repliche sono in programma per il 9 e il 23 settembre, sempre alle 18, rispettivamente al Parco Emilio Salgari di via del Bon e al Parco Lord Baden Powell, in via Duchi D'Aosta.