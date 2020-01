Tradizione e tradimento con Niccolò Fabi

A tre anni e mezzo di distanza da “Una somma di piccole cose”, album che ha segnato un punto fondamentale per la ventennale carriera del cantautore, Niccolò Fabi, artista fra i più amati dal pubblico italiano, torna con un nuovo progetto discografico dal titolo “Tradizione e Tradimento”, disco di inediti pubblicato l’11 ottobre.

All’uscita del nuovo lavoro l’artista sta facendo seguire da fine novembre un tour nei principali teatri della penisola, prodotto da Magellano e Ovest, che vedrà anche un’unica data in Friuli venezia Giulia, martedì 7 gennaio, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, con inizio alle 21. I biglietti per il concerto sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e alle biglietterie del Teatro. Tutte le info e i punti autorizzati su www.azalea.it e www.scoppiospettacoli.it

Più di 80 canzoni, 8 dischi di inediti, 2 raccolte ufficiali, 1 progetto sperimentale come produttore, 1 disco di inediti con la super band FabiSilvestriGazzè, 2 Targhe Tenco per “Miglior Disco in Assoluto” (vinte per i suoi ultimi due album) e dopo 20 anni di musica Niccolò Fabi è oggi considerato uno dei più importanti cantautori italiani. Tanta musica nel percorso del cantautore, tanta sperimentazione e un avvicinamento sempre più evidente alla musica d'oltreoceano. È un percorso artistico incentrato sulla ricerca della libertà espressiva quello che in questi anni ha inseguito il cantautore romano e ne è dimostrazione il più recente “Una somma di piccole cose”.

Nel 1997, con “Capelli”, Fabi vince il Premio della Critica nelle Nuove Proposte al Festival di Sanremo e pubblica “Il Giardinere”. Nel 1998 presenta, sempre a Sanremo, “Lasciarsi un giorno a Roma” (singolo incluso nell’album omonimo “Niccolò Fabi”). Tra il 2000 e il 2006 pubblica “Sereno ad Ovest”, “La Cura del Tempo” e “Novo Mesto”, che contiene “Costruire”, diventata negli anni uno dei suoi brani più identificativi e più amati. 3 anni dopo pubblica “Solo un Uomo”. Il 30 agosto 2010 organizza al Casale sul Treja, a Mazzano Romano, “Parole di Lulù”, la festa di compleanno per la figlia Olivia, scomparsa a seguito di una forma acuta di meningite, evento in cui vengono raccolti i fondi a favore di Medici con l’Africa CUAMM.

A novembre 2010 viene pubblicato il singolo “Parole Parole”, cantata da Niccolò Fabi con Mina. Nel 2012 pubblica “Ecco”, disco che vincerà la Targa Tenco come miglior disco in assoluto. Il 2014 e il 2015 sono gli anni di “FabiSilvestriGazzè”, 1 disco di inediti, 1 disco live, 1 tour europeo, 1 tour nei palazzetti, 1 Arena di Verona e un grande concerto conclusivo a Roma davanti a più di 20.000 persone. Pubblica ad aprile 2016 il nuovo disco “Una somma di piccole cose” a cui segue un tour di presentazione interamente sold out e che fa bissare a Niccolò la Targa Tenco come miglior disco in assoluto. Nel 2017 Niccolò Fabi festeggia i 20 anni di carriera pubblicando “Diventi Inventi 1997-2017” e con una grande festa al Palalottomatica di Roma.