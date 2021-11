Trame ricucite, letture sceniche al Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Dopo il successo dell’edizione 2019, fedeli alla formula di un’indagine curiosa e vivace tra le pieghe dei dialoghi e delle modalità di scrittura della drammaturgia friulana, tornano sul palcoscenico del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, a partire dal 5 novembre, Trame ricucite. Letture sceniche di tre testi esemplari della drammaturgia friulana. La rassegna, una coproduzione del Teatro Nuovo Giovanni da Udine e del Teatri Stabil Furlan che rinnova e rafforza il progetto del 2019, si concentrerà su tre testi in lingua friulana scritti tra fine Ottocento e i nostri giorni. In scena, gli attori Caterina Bernardi, Manuel Buttus, Caterina Comingio, Carlotta Del Bianco, Alessandro Maione, Paolo Mutti, Gianni Nistri, Marta Riservato e Massimo Somaglino saranno guidati dal vivo, quasi come una prova aperta, dalla regia di Paolo Sartori nel corso di una lettura in azione interrotta, a volte anche a sorpresa, dagli interventi di Paolo Patui, ideatore del progetto, a motivare i perché di una battuta o dei comportamenti di un personaggio.



Apre la serie,, forse l’esempio più riuscito della produzione drammaturgica di: una commedia solo in apparenza leggera ma in realtà piena di messaggi liberali e anticlericali, tanto da venire persino censurata dagli austriaci all’epoca della sua pubblicazione.Seguirà,di: un testo implacabile e crudo che affronta uno degli argomenti sociali più drammatici del Friuli di fine ‘800, ovvero l’esodo inarrestabile di migliaia di friulani costretti a cercare lavoro al di là delle Alpi prima e oltre l’oceano poi.Il(2006) di. La moderna scrittura drammaturgica dell’autore, intrisa di varianti di là da l’aga, tratteggia con ironia amara e disincantata tre donne sempre sul limite dell’essere o dell’interpretare qualcuno e qualcosa. La maschera dietro a cui si celano sul palco la loro vita e i loro sentimenti finirà inevitabilmente per sciogliersi e cadere rivelando l’animo, la fragilità ma anche la forza delle protagoniste nell’affrontare a testa alta il destino.Inizio di ogni rappresentazione alle ore 20.45. B