Trapianto riuscito per il 'Gallo', il bassista di Vasco

Intervento riuscito per Claudio Golinelli, il 'Gallo' bassista di Vasco Rossi, che è stato sottoposto a un trapianto di fegato.

Nel 2008 la diagnosi di un tumore ma il Gallo, che tra un mese compirà 70 anni, non si è mai fermato. Anche l'altra sera, quando è arrivata la chiamata dal Sant'Orsola di Bologna, stava per salire sul palco con i compagni di sempre, per un'altra serata di musica rock, a Latina.

Data annullata e via di corsa in viaggio verso Bologna per l'intervento che – come rassicurano i medici – è andato bene.

Durante le prove del VascoNonStop a Lignano, nel 2018, il Gallo era stato colto da malore e ricoverato in terapia intensiva all'Ospedale di Udine.