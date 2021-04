Tre Allegri Ragazzi Morti e Coma Cose al Concertone del Primo Maggio

Sul palco del Concertone del Primo Maggio, a Roma, ci saranno anche i pordenonesi Tre Allegri Ragazzi Morti e Francesca Mesiano, che dopo una carriera come Dj con l’alias di California, da qualche anno forma con Fausto ‘Lama’ Zanardelli i Coma_Cose.



Tra gli ospiti stranieri d’eccezione Noel Gallagher e LP che contribuiranno alla giornata che prevede oltre sei ore di musica dal vivo e 40 artisti che si alterneranno sul palco.



E poi, nella line up anche Alex Britti & Flavio Boltro, Après La Classe & Sud Sound System, Balthazar, Edoardo Bennato, Bugo, Chadia Rodriguez Ft. Federica Carta, Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Enrico Ruggeri, Ermal Meta, Extraliscio, Fabrizio Moro con Vinicio Marchionni e Giacomo Ferrara, Fasma, Fast Animals And Slow Kids & Willie Peyote, Fedez, Folcast, Francesca Michielin, Francesco Renga, Gaia, Ghemon, Gianna Nannini e Claudio Capéo, Ginevra, Gio Evan, Il Tre, L'orchestraccia, La Rappresentante Di Lista , Madame, Mara Sattei, Max Gazzè & The Magical Mystery Band, Michele Bravi, Modena City Ramblers, Motta, Nayt, Noemi, Orchestra Multietnica Di Arezzo con Magherita Vicario, Piero Pelù, The Zen Circus, Tre Allegri Ragazzi Morti, Vasco Brondi, Wrongonyou.



Il. Nato nel 1990, l’evento è promosso dae viene organizzato annualmente a Roma, richiamando centinaia di migliaia di spettatori. Il Concerto viene anche trasmesso integralmente in diretta da RAI 3 e RAI RadioUna maratona musicale, un programma televisivo e un evento di piazza allo stesso tempo, con la pretesa di accontentare tutti pur mantenendo alta la qualità e con uno sfondo di contenuti sociali sempre presente e vivido. Un evento, quest'anno, ancora più atteso perchè il settore degli spettacoli è stato pesantemente segnato dal Covid e dalle restrizioni che hanno spento i riflettori da mesi.La trasversalità artistica si traduce quindi in una varietà di pubblico che non ha eguali negli eventi musicali italiani, un format che riesce nell’impresa di coinvolgere tanto l’adolescente che balla sotto il palco, quanto lo spettatore più adulto comodamente seduto davanti alla televisione di casa.È questa la vera forza e l’assoluta peculiarità del Concerto del Primo Maggio di Roma.