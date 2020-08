Tre allegri ragazzi morti in viaggio per il Friuli Venezia Giulia con il festival itinerante 'La via di casa', cinque concerti in una settimana in varie località della regione.

“Un’occasione speciale per noi, per immaginare come sarà il rapporto con la musica e la nostra gente. Torniamo assieme alla natura. La cosa più vera che c’è - spiega uno dei Tarm, Davide Toffolo -".



Il festival itinerante La via di casa nasce da un'idea di Tre allegri ragazzi morti, un modo diverso per scoprire città, monti, fiumi, castelli e tradizioni del Friuli Venezia Giulia in compagnia delle canzoni della band indipendente più conosciuta e longeva del territorio.



Dopo aver raggiunto i 25 anni di attività che li ha visti esibirsi in tutta Italia e all'estero, dopo aver condiviso il palco con artisti di fama nazionale ed internazionale e dopo aver fondato l’etichetta indipendente 'La Tempesta dischi' che ha pubblicato più di 200 lavori di oltre 40 band provenienti da tutto il territorio italiano e internazionale, i Tarm tornano in Friuli-Venezia Giulia (a casa!) per un viaggio di una settimana per raccontare e accompagnare i fan alla scoperta dei luoghi e delle tradizioni che hanno ispirato la loro produzione artistica.



Il viaggio è stato pensato con un grande concerto iniziale, per poi proseguire con cinque tappe più contenute e intime, in quanto le località scelte sono paesaggi naturalistici, particolari e unici e i concerti sono stati studiati proprio per 'integrarsi' al meglio nel rispetto del luogo e della natura che li ospiterà e per permettere al pubblico di godersi appieno la meraviglia offerta dal territorio.Si partirà quindi dalle Alpi Carniche ilcon una capienza di mille posti. Dal 1 settembre inizia invece il viaggio più 'intimo' (100 posti per singola data) dalla suggestiva, mentre il 3 settembre l'esibizione sarà nel. Il 4 settembre saranno immersi nella vegetazione che circonda i resti dele il 5 settembre nella splendida cornice diTutti gli eventi saranno in orario pomeridiano.Per maggiori informazioni sulle modalità di accesso ai singoli eventi si invita a seguire i canali social di Tre allegri ragazzi morti ed il sito ufficiale nella sezione concerti:Il progetto è realizzato con il sostegno dalla Regione Friuli- Venezia Giulia e PromoTurismo Fvg.Illustrazione di