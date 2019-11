Tre donne in crisi, come Monica Vitti

“Il ‘quasi’ del niente è quello scarto preciso in cui il teatro diventa una porta verso l’invisibile”. E’ la forza dell’anti-teatro di Deflorian/Tagliarini: poesia e ironia contro l’opacità del mondo, che si svela in Quasi niente, sabato 16 al Palamostre di Udine per la stagione di Teatro Contatto. Ispirato a Deserto rosso, il capolavoro di Michelangelo Antonioni, vede in scena tre donne (più due uomini, altrettanto in crisi) che moltiplicano l’indimenticabile personaggio interpretato nella pellicola da Monica Vitti proiettandolo in tre diverse età della donna: i 30, i 40, i 60, con i loro conflitti, i tentativi di trovare vie di fuga, una nuova bellezza. “Da sempre - spiegano Daria Deflorian e Antonio Tagliarini - , nei nostri lavori siamo attratti da figure marginali e dimesse e ci descriviamo nelle loro cadute e fallimenti. Ma il nostro vuole essere un lavoro non solo sul disagio, la fragilità, le crepe, ma anche sulla fanciullezza di una donna che il mondo non sembra più interessato ad ascoltare”.