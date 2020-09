Tre giorni di Teatro per i borghi a Sequals

L'Arlecchino Errante in collaborazione con il Comune di Sequals presenta Teatro per i borghi, sezione sul territorio del festival composto da tre appuntamenti con la Compagnia Hellequin. Ingresso libero a cui si raccomanda la prenotazione al numero 351 8392425. Si parte, in vari borghi del territorio comunale, con la nuova produzione "Grandi amici" per proseguire poi con "Bang bang" e "Le storie di Pulcinella e della Gegia". Tutte storie adatte anche a bimbi e famiglie.



Giovedì 17 settembre, alle ore 20, a Lestans in Villa Ciani, "Grandi amici - le favole del cuore" con Martina Santelia, Daria Sadovskaia, Giulia Colussi, Lucia Zaghet. Regia di Ferruccio Merisi. Uno spettacolo nuovissimo dedicato alla voglia di riempire le distanze, anche le più difficili. Magari anche rispettandole, dando loro un senso, nella direzione della comprensione dell’altro e delle sue differenze. Si parla di amicizie, ovvero di corrispondenze gratuite e disinteressate, osservate in tre storie esemplari e particolari. Il linguaggio dei tre racconti ovviamente è calibrato su bambini e ragazzi, soprattutto quanto ad espressività mimica e movimento. Il testo però arriva con finezza e incisività a colpire ed emozionare anche gli adulti.



In caso di pioggia lo spettacolo si svolgerà il 21 settembre., alle ore 20, ain Piazza della Chiesa, "Bang Bang" spettacolo di clown con Daria Sadovskaia e Martina Santelia. Regia di Ferruccio Merisi.Nella forma fondamentale delle coppie tradizionali di clown il Bianco fa la parte dell’intelligente e del virtuoso e l’Augusto quella del monello e dell’imbranato. I due clown, a colpi di gag comiche, creano una trama di scherzi, dispetti, alleanze, che alla fin fine sono la sostanza di una forte e sincera amicizia. Come quella che solo due bambini vivaci e appassionati sanno incarnare. Ma il clown è per antonomasia l’adulto-bambino.In caso di pioggia lo spettacolo si svolgerà il 22 settembre., alle ore 20, anella Corte Vecchio Municipio, "Le storie di Pulcinella e della Gegia", tre preziose favole antiche con Lucia Zaghet e Giulia Colussi. Regia di Ferruccio Merisi. Frutto di una ricerca tesa a dare nuova linfa agli spettacoli di racconto o narrazione, questa originalissima performance tocca i registri del teatro del corpo, della danza, del canto, della musica dal vivo. Eppure rimane semplicissima, per tutte le età, ricca di umorismo e di poesia. Le tre storie di cui si compone, dedicate al tema della furbizia e della magia (ovvero all’impegno e alla fortuna) sono tratte dal grande patrimonio delle favole di Giambattista Basile, napoletano ed europeo.In caso di pioggia lo spettacolo si svolgerà il 23 settembre.Gli spettacoli fanno parte del progetto Contrade in scena. In collaborazione con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Promoturismo FVG e Fondazione Friuli.