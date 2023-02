Tre motivi per vedere Sanremo

Tutti ne parlano, spesso male, ma poi lo seguono. Il Festival della canzone italiana sarà anche una gigantesca macchina dalla durata infinita (cinque giorni: troppi). E l’unico momento dell’anno in cui i discografici nazionali hanno qualche sussulto. Però, negli ultimi 20 anni ha più sorpreso che deluso: inutile prenderci in giro. Ed è stato il trampolino di lancio o il punto d’arrivo anche per artisti della nostra regione.

Una di queste ha vinto al primo colpo, nel 2001, e sfiorato il bis lo scorso anno. Stavolta Elisa sarà soltanto ospite speciale della serata di venerdì 10, quella delle cover, dove duetterà con Giorgia – una delle candidate alla vittoria – ripresentando proprio quella Luce (Tramonti a Nord-est) che conquistò il pubblico nazionalpopolare.

E’ lo stesso sogno, probabilmente, di Shari. Pure lei nata a Monfalcone, ma udinese di adozione, in Tv a 13 anni e oggi all’Ariston direttamente dalle selezioni dei giovani talenti. Con una novità rispetto al passato: per scelta del direttore artistico Amadeus, sono tutti in gara con i ‘big’, senza altre selezioni. Pure la pupilla di Salmo (con cui duetterà il giorno delle cover), che a Sanremo porta l’inedita Egoista e la sua voce originale che aggiunge soul e molto altro al gusto pop nazionale.

Chi ci sarà ogni sera, ma come autore, è invece il compositore Valter Sivilotti, che da anni lavora con grandi stelle della canzone. Giancarlo De Lorenzo, il direttore dell’Orchestra sinfonica di Sanremo, gli ha chiesto di scrivere la musica per gli Sponsortime Plenitude, in onda nelle cinque serate del Festival. Il brano Plenitude’s Sound of Change, eseguito da 17 elementi dell’orchestra sinfonica, accompagnerà lo stacco centrale dello sponsor ufficiale della rassegna.

“Collaboro da tani anni con l’Orchestra di Sanremo - spiega Sivilotti – e c’è un rapporto consolidato, che mi ha permesso di coinvolgere altri musicisti friulani in alcuni progetti. C’è stata subito intesa e la soddisfazione è grande, perché è un attestato di fiducia. In estate sarò in tour con l’Orchestra, anche a Sanremo, ma stavolta non potrò esserci, perché durante il festival sarò in un altro teatro con Cristicchi”.