Tre novità 'in rosa' sul grande schermo del Visionario

Tre novità in arrivo al Visionario. Tre titoli, acclamati da pubblico e critica, firmati da tre registe donne e che portano sul grande schermo delle storie al femminile, tutte diverse tra loro.

Si comincia con Il corsetto dell’imperatrice della regista austriaca Marie Kreutzer con protagonista Vicky Krieps, Premio Un Certain Regard per la migliore interpretazione al Festival di Cannes 2022 e acclamata protagonista de Il filo nascosto. Elisabetta d'Austria è idolatrata per la sua bellezza e famosa in tutto il mondo per essere una fonte di ispirazione per le nuove tendenze di moda. Ma nel 1877, Sissi celebra il suo quarantesimo compleanno e deve combattere per preservare la sua immagine pubblica allacciando il suo corsetto in modo sempre più stretto...

Susanna Nicchiarelli firma invece Chiara, raccontando la storia di Santa Chiara, una storia poco nota, “la storia di una diciottenne che, per quanto in un contesto davvero distante dal nostro, abbandona la casa paterna, la ricchezza, la sicurezza, per combattere per un sogno di libertà”. La storia di una santa. La storia di una ragazza e della sua rivoluzione. La regista e la protagonista del film - Margherita Mazzucco, già vista nei panni di Lenù nella serie L'amica geniale - saranno ospiti a Udine il prossimo giovedì 15 dicembre.

Ultima novità, Saint Omer di Alice Diop, vincitrice del Leone d’Argento – Gran premio della giuria Venezia 79 e del Leone del Futuro – Premio Venezia opera prima “Luigi De Laurentiis” Venezia 79. La giovane scrittrice Rama assiste al processo di una donna accusata di aver ucciso la figlia di soli 15 mesi per trarre dal caso una rivisitazione contemporanea del mito di Medea. Ma mentre il processo va avanti, le parole dell’accusata e le deposizioni dei testimoni sconvolgeranno le certezze di Rama, portando la giovane donna a riflettere sulla sua stessa ambiguità nei confronti della maternità, e metteranno in discussione anche la nostra capacità di giudizio.

Il corsetto dell’imperatrice e Chiara saranno in programma al Visionario dal 7 dicembre, Saint Omer da giovedì 8. Per maggiori informazioni e per acquistare i biglietti online consultare il sito www.visionario.movie.