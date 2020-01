Trent'anni di cinema di montagna a Trieste

In trent’anni l'associazione culturale Monte Analogo ha cercato di portare sugli schermi triestini, regionali e anche delle vicine Slovenia e Croazia, una visione della montagna diversa e, spiegabilmente, più realistica dello stereotipo della conquista, del rischio, dell'impresa o, più banalmente, della spettacolarità dello sport. Così come la montagna non può e non deve essere confinata a cartolina oleografica di genere, altrettanto si può affermare per l'alpinismo, in tutte le sue forme, che non può e non deve essere ridotto a banale esercizio muscolare. Altri, diversi e ben più interessanti sono gli organi che la pratica della montagna coinvolge e stimola. Cuore, cervello e, a voler andare più in profondità, tutti quei sentimenti che vanno dalla ricerca alla conoscenza, dall'amicizia alla solidarietà, la cura del prossimo e dell'ambiente in cui viviamo. Questa, lungo trenta edizioni, è stata ed è l’ambizione di Monte Analogo. La trentesima edizione della Rassegna prenderà il via come sempre da Trieste per poi trasferirsi in varie località della Regione, in Croazia e Slovenia.