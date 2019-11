Trent'anni senza muro di Berlino

Un trentennale, quello della caduta del muro di Berlino, che si veste di un’incredibile attualità ora che nel mondo i muri stanno tornando e che l’Europa unita sta mettendo in discussione la sua esistenza. Per capire e rivivere cosa successe in quel 1989 e cosa potrebbe capitare in futuro, arriva al cinema Centrale '1989-2019. Trent'anni senza muro', rassegna curata da Federico Rossin e Alessandro Del Re.



Tre i film in programma che analizzeranno un prima, un durante e un dopo la caduta del muro, proponendo allo spettatore un percorso all’interno della dissoluzione della Germania Est che rintracci il decadimento ideologico sentimentale di un popolo e che sveli una società non pacificata durante il processo di unificazione con la Germania Ovest. Per rendere possibile tale svelamento i due curatori hanno scelto tre documentari prodotti dalla defunta Defa (Studi cinematografici statali della DDR), che potessero mostrare agli spettatori lo sguardo di registi nati e cresciuti all’interno della Ddr e il loro punto di vista sul cambiamento politico avvenuto.



Il primo appuntamento della rassegna è fissato per domani martedì 26 novembre alle ore 19.35 con Winter Adé (Addio inverno) di Helke Misselwitz, pietra miliare del cinema del reale. Pochi mesi prima del crollo della Ddr, Misselwitz attraversa in treno il paese con la sua piccola troupe. Sono le donne a interessarla: di ogni età e classe sociale che raccontano le proprie frustrazioni personali e professionali, le loro speranze e aspirazioni. E il film si trasforma nel commovente ritratto di una società in via di cambiamento e liberazione.



La rassegna proseguirà poi mercoledì 4 dicembre con Die Mauer (Il Muro) di Jurgen, film sugli ultimi giorni del Muro di Berlino, e martedì 10 dicembre con Verriegelte Zeit (Tempo bloccato) di Sybille Schönemann, regista della Germania dell’Est arrestata e detenuta dalla Stasi e che, dopo la riunificazione, torna per incontrare i suoi “carnefici”.



Distribuita nelle sale italiane da Reading Bloom, la retrospettiva si avvale della collaborazione del Goethe Institut Italia, di Cinemazero, del festival di cinema del reale Le Voci dell’Inchiesta; è inoltre parte del progetto di diffusione del cinema documentario Doc Friendly.