Très Court International Film Festival al cinema Ariston

Dal 4 al 13 giugno, in 62 città di 23 Paesi diversi verranno proiettati simultaneamente i migliori cortometraggi selezionati da Très Court tra 3000 cortometraggi divisi per tema che abbraccianno tutte le tipologie di spettacolo multimediale: dalla fiction all'animazione, dal documentario al video blog.

Il programma di punta del festival è la Competizione internazionale, 41 cortometraggi che rappresentano il meglio et soprattutto il più corto della produzione audiovisiva mondiale dell'anno, sono organizzati in un mosaico di circa due ore che permette di scoprire l'universo creativo dei realizzatori più talentuosi del momento.

Infatti, il Festival è un termometro della creatività nel mondo. Questa piattaforma artistica rivela che film provenienti da 14 Paesi molto diversi trattano gli stessi temi: l'ambiente, l'amore, le preoccupazioni per il futuro. Vedrete film potenti, divertenti, confortanti, graffianti, inquietanti, sensibili, poetici che raccontano, insieme, questo mondo pieno di domande. In massimo 4 minuti, i registi dovranno convincere gli spettatori del loro talento. Tutto va estremamente veloce, il ritmo è sostenuto e le emozioni sono molteplici!

Al termine della proiezione, gli spettatori e spettatrici saranno invitati a votare per il loro cortometraggio favorito, per assegnare alla fine del festival il Premio del Pubblico globale al regista vincitore. L'assegnazione degli altri premi in palio sarà curata da una giuria di esperti presieduta quest'anno da Audrey Dana, attrice, sceneggiatrice e regista francese (2021: Hommes au bord de la crise de nerfs; 2017: Qualcosa di troppo; 2014: 11 donne a Parigi).

I cortometraggi verranno proiettati in versione originale con sottotitoli in italiano a cura di Alliance française di Trieste.

I biglietti sono preacquistabili sul portale del Cinema Ariston ma anche direttamente alla cassa del cinema fino a esaurimento dei posti disponibili.

E in più, quest'anno, solo online, si potrà scoprire altre 3 selezioni del Festival in versione originale con sottotitoli in italiano a cura dell'Alliance française di Trieste: Parole di donne, Per la famiglia e Documentari. Per accedere gratuitamente basta andare sulla pagina dedicata a Trieste sul sito trescourt.com e inserire il codice TC-TRIESTE