Tribute to Pink Floyd con i Pink Passion a Gorizia

Giovedì 9 e venerdì 10 gennaio 2020 alle 20.30 nella sala maggiore del Kulturni dom di Gorizia (via I. Brass 20), il fantasioso gruppo isontino Pink Passion terrà due concerti con le musiche dei mitici Pink Floyd. L’ospite della serata sarà la giovane cantante pop emergente goriziana Giulia Provvidenti, la quale presenterà alcuni pezzi inediti.



Le melodie leggendarie dei Pink Floyd faranno scatenare per due serate il pubblico del Kulturni dom. Sul palco di via Italico Brass saliranno gli isontini "Pink Passion", cover band della band britannica che a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta diede un contributo decisivo allo sviluppo del rock psichedelico con brani rimasti impressi in maniera indelebile nella storia della musica, da "Money" a "Us and Them", fino alla splendida "Shine on You Crazy Diamond", tutte inserite immancabilmente nella scaletta accanto a pezzi più recenti dell'era Gilmour.

Il doppio concerto rappresenterà anche il debutto per la rinnovata line-up dei Pink Passion, che si presenteranno sul palco con Flavio Drigo (batteria e voce ), Riccardo Esercitato (basso e voce), Alessandro Spanghero (chitarra e voce), Pietro Birsa (chitarra ), Diego Bon (tastiere), Luca Capizzi (sassofono), Diletta Pettorossi (voce e cori),Giulia Provvidenti (voce cori).



La serata è promossa nell’ambito della rassegna musicale “Across the border – Scopriamo i talenti” dalla cooperativa culturale Maja e dal Kulturni dom di Gorizia,



Per informazioni e prevendita: Kulturni dom di Gorizia - via Brass 20 – tel. 0481 33288 – email: info@kulturnidom.it. Ingresso: una serata € 7,00; due serate € 10,00.