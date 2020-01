Tributo a Gianrico Tedeschi

Un tributo ad un grande del teatro italiano: mercoledì 8 gennaio, alle 21.15, In Scena proporrà su Rai5 uno speciale su Gianrico Tedeschi, che quest’anno ad aprile compirà cent’anni e che ha scritto la storia dell’arte attoriale. Gianrico ha vissuto dieci anni della sua carriera a Cormons, ed insieme ad ArtistiAssociati ha calcato le scene dei nostri teatri regionali con testi importanti interpretati magnificamente (per citarne alcuni, che verranno anche proposti nel documentario, ‘Smemorando, la ballata del tempo ritrovato’ scritto di suo pugno, ‘Le ultime lune’ di Furio Bordon e ‘Il medico per forza’ di Molière).