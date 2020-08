Tributo ai Perigeo a Gorizia

Gran finale, domani, venerdì 28 agosto, alle 21, a Villa Attems (Lucinico) di Gorizia, per il festival Musiche dal Mondo – Glasbe Sveta, la rassegna transfrontaliera di musica jazz che attraversa il territorio di Gorizia e Nova Gorica, organizzata da Circolo Controtempo di Cormons (GO) e, per la controparte slovena.

Sul palco si esibisce l’Artrobius Ensemble. Il gruppo, che si è formato nei primi anni '70 durante l'epoca d'oro del "progressive", proponendo un tributo ai grandi maestri della band Perigeo. Composto da Graziano Kodermaz ai sassofoni, Paolo Visintin al trombone, Marco Gregorig alle tastiere, Claudio Cappelli alla batteria, ospiti della formazione i musicisti Pierpaolo Gregorig ai sassofoni e Roberto Franceschini al basso, il gruppo Artrobius si forma nei primi anni '70 durante l'epoca d'oro del "progressive". In quel tempo le radio trasmettevano musica italiana di qualità: PFM, Banco del Mutuo Soccorso, Area, Perigeo, le hit di questi gruppi risuonavano perfino nei juke box dei bar. Con queste premesse e una passione mai sopita per la musica gli Artrobius sono giunti fino ad oggi, e propongono un tributo ai grandi maestri della band Perigeo. Domani e sabato, inoltre, degustazioni in musica, bike tour e passeggiate transfrontaliere (tutti i dettagli su controtempo.org).