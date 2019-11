Tributo ai Queen al Bobbio di Trieste con i 6 Pence

Dopo i successi raccolti in vari teatri italiani e dopo i tre sold out a Trieste (al Teatro Miela, al Teatro Bobbio con lo spettacolo “Live at Wembley” e al Castello di San Giusto nell’estate 2018) il 26 luglio 2019 l’atteso concerto “A night in the castle” per la rassegna “Hot in The City” è stato interrotto sul nascere a causa del maltempo. Da subito, dunque, si è cercata una data per recuperare l’appuntamento nella loro città per i 6 Pence.



Giovedì finalmente il pubblico triestino potrà rivedere l’atteso show in cui protagonista è il repertorio dei Queen a 360 gradi, spaziando dai brani storici della band britannica a quei pezzi che purtroppo Freddie Mercury non ha mai potuto riproporre live, senza tralasciare le chicche per i fan più accaniti.



Il tutto sarà arricchito dalla presenza di alcuni ospiti tra cui il coro The NuVoices Project diretto da Rudy Fantin che già l’anno scorso in Castello ha reso magica la serata.



In pista dal 2014, Alessandro Colombo alla batteria, Walter Bosello alla voce, Francesco Colucci al basso, Daniele Girardelli alle tastiere, Salvatore Spatafora alla chitarra, le coriste Elena Vinci (Soul R-Evolution, PinkOver, tributo Aretha Franklin), Eleonora Lana (Les Babettes), propongono le hit «We Will Rock You», «Somebody To Love», «Bohemian Rhapsody», «A Kind of Magic», «Under Pressure», «Who wants to live forever», «We are the champions»… e non solo, con un’attenta dose di ispirazione e attraverso una strumentazione fedele all’originale.



Il gruppo così definito inizia ad elevare il livello creando una vera e propria produzione teatrale assieme alla Good Vibrations Entertainment portando così in giro nei teatri italiani e anche in Slovenia, Croazia, Austria uno show dedicato ai Queen di grande qualità e personalità.