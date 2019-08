Trieste, al via le riprese del film di Checco Zalone

Conto alla rovescia, a Trieste, per le riprese del nuovo film di Checco Zalone. Il centro città sta per trasformarsi in un set a cielo aperto che ospiterà la scena finale del film 'Tolo Tolo' interpretato dall'apprezzatissimo comico pugliese e che uscirà subito dopo Natale. Il capoluogo regionale è stato scelto proprio per la capacità di ospitare numerose comparse.

Le riprese sono in programma da domani, lunedì 26 agosto, fino a sabato mattina, 1 settembre. In particolare nelle serate e nelle nottate del 26, 27 e 28 agosto saranno interessate piazza Ponterosso, via Bellini e il canale, mentre dalla sera del 28 e fino la mattina del 1 settembre, piazza Unità, la Scala Reale e il molo Audace.

Il set sarà blindatissimo e solo poche informazioni sono per ora trapelate. Si sa che saranno utilizzate circa 500 comparse e saranno presenti alcuni mezzi della Polizia di Stato e figuranti che indosseranno l’uniforme. Sarà anche utilizzata una macchina del fumo.

La società di produzione Taodue, prima dell'avvio delle riprese, aveva effettuato un casting che ha richiamato migliaia di aspiranti attori, tra Trieste, Pordenone e Udine. Un centinaio quelli scelti per il ciak e partecipare al film che punta a superare i record di incassi al botteghino del precedente 'Quo Vado'.

Zalone è solo l'ultimo vip che ha scelto il capoluogo regionale come set per un suo film. Recentemente, infatti, Trieste aveva ospitato le riprese di 'The Hitman’s Bodyguard Wife' con le star internazionali Samuel Jackson, Antonio Banderas e Salma Hayek.