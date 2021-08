Trieste Calling the Boss cala gli assi

Torna l'appuntamento con Trieste Calling the Boss, per la prima volta in estate e che quest'anno festeggia la decima edizione, dal 18 al 21 agosto, al Castello di San Giusto e in piazza Verdi.



Trieste Calling the Boss nasce nel 2012 per festeggiare il concerto di Bruce Springsteen a Trieste, da allora la manifestazione diventa un appuntamento fisso che convoglia ogni anno un afflusso di pubblico da città e fuori. La musica fa da collante e punta ad attrarre spettatori di tutte le età, come avviene ai concerti del Boss. Massima apertura anche sui generi musicali: protagonista il rock a 360 gradi, rock in tutte le sue declinazioni, dai momenti più cantautorali e raccolti alle esplosioni elettriche. Dopo una nona versione ridotta, in versione streaming a causa della pandemia, si ritorna dal vivo. L’associazione Trieste is Rock colloca quindi questa edizione del Trieste Calling The Boss all’interno del festival “Hot in The City” prodotto assieme a Good Vibrations Entertainment nel cartellone di Trieste Estate al Castello di San Giusto. Si aggiungono inoltre alcuni appuntamenti in Piazza Verdi.



Mercoledì 18 Agosto , «The ties that bind, now you can’t break the ties that bind»

Giovedì 19 Agosto, «Everybody needs a place to rest, everybody wants to have a home»

Venerdì 20 Agosto 2021, «Now you can’t walk away from the price you pay»

Sabato 21 Agosto, «Two hearts are better than one, two hearts girl get the job done»

La decima edizione del Trieste Calling The Boss, per la prima volta in versione estiva, partirà con un warm up acustico in Piazza Verdi dove tra uno stuzzichino e un aperitivo ascolteremo alcune canzoni del repertorio rock/blues americano e qualche pezzo di Bruce eseguiti da una bellissima voce femminile. Poi ci si sposterà per la prima serata al Castello di San Giusto, sul palco piccolo, dove continuerà ad essere protagonista la voce femminile: si partirà infatti con un tributo acustico al Boss con varie voci e si terminerà con il live di Vanessa Peters che stavolta torna al nostro festival con tutta la band.WARM UPLAURA CLEMENTE & ANDREA GIRARDO (from Gorizia)Ventennale esperienza per Laura, spaziando dal jazz al soul, dal rock al blues e arrivando anche in finale di Sanremo Giovani con Laura Pausini e Nicolò Fabi; anche alle spalle di Andrea una lunga esperienza, protagonista per anni con la band Daniele Stallone & his Loud Roll Shuffle.1° SET“ACOUSTIC WOMAN - BOSS TRIBUTE”GABRY & MONTE (from Trieste)Gabriella Vatti inizia a cantare alla Scuola di Musica 55 di Trieste. Con Andrea Monterosso rielabora alcuni dei loro pezzi preferiti con un’impronta personale e creativa. Il feeling cresce fino a quando alcune musiche e poesie di Gabriella, rimaste nel cassetto fino a quel giorno, diventano canzoni. Monterosso ha studiato violino presso il conservatorio G. Tartini di Trieste, inoltre ha studiato chitarra (classica, acustica ed elettrica). Si è cimentato in vari progetti, dall’hardcore, metal, southern rock degli Sloth Machine alla irish music dei Wooden Legs, con cui ha realizzato due cd.FEDERICA CRASNICH (from Capriva del Friuli)Pianista, chitarrista, scrive canzoni... e non pensa ad altri che a Bruce! Apprezzata ovunque per la sua ammaliante voce, è stata accostata di volta in volta a protagoniste della scena musicale come Lucinda Williams, Emmylou Harris, Patty Griffin, Suzanne Vega, Beth Orton e Aimee Mann. Da alcuni anni è ormai conosciuta anche in Italia e stavolta arriva per la promozione dell’ultimo cd «Modern Age». Vanessa non è solo un’ottima performer di musica americana, ma è anche un’artista di palese curiosità e voglia di sperimentare, legata alle radici ma estremamente duttile e aperta a nuovi orizzonti. Dopo una prima esibizione in duo acustico al Teatro Miela di alcuni anni fa, ritorna a Trieste stavolta con tutta la band.La seconda giornata del festival prevede anche in questo caso un doppio appuntamento in Piazza Verdi e al Castello di San Giusto. Nel pomeriggio uno speciale evento dedicato ai 40 anni del disco di Bruce “The River” uscito nel 1980 e poi di sera un’originale combinazione di due personaggi noti anche al pubblico televisivo che porteranno musica, racconti e comicità. E non mancherà la musica grazie alla reunion di uno dei gruppi più amati negli ultimi anni a Trieste.“40 YEARS OF THE RIVER”RENATO TAMMI (chitarra e voce)Torinese, leader di varie formazioni musicali e di The SpringStreet Band, nota tribute band di Springsteen.CARLO OZZELLA (chitarra e voce)Cantautore milanese, con un progetto personale dedicato alla propria musica originale e leader di varie band tra cui i Barbablues e The 57th Street Band, tribute band di Springsteen.PIERPAOLO FOTI (violino)Nato il 4 maggio 1997 a Trieste. Ha affrontato lo studio del violino già all’età di 9 anni e si è laureato al Conservatorio “N.Paganini” di Genova. Ha partecipato a vari corsi di perfezionamento in Italia e all’estero con maestri di fama internazionale. Attualmente conta al suo attivo già numerosi concerti da solista tra teatri, piazze, mostre d’arte, eventi di gala, sfilate di moda, televisione, concerti in streaming e molto altro ancora e ha fatto parte di numerosi gruppi musicali suonando e componendo diversi generi: folk, blues, rock, metal, disco, classica, alternative, pop, sperimentale e musica da film.ANGELO CHIOCCA (sax)Esuberante e vulcanico sassofonista triestino. È capace di “riempire” qualsiasi luogo con la sua dirompente presenza. Un vero tsunami della musica blues, un artista versatile con un’anima black. Suona in moltissime formazioni tra cui la Mike Sponza Band e Respect a night for Aretha.1° SET“OPENING ACT”BRAZOS BLACK SUIT TRIO “Reunion” (from Trieste)Band blues/rockabilly che propone composizioni proprie e cover, in italiano e in inglese composta da tre giovani ed energici triestini che si ispirano a Stray Cats, Eddie Cochran, Gene Vincent, Steve Ray Vaughan, Gov’t Mule, Allman Brothers Band e Sugar Blue.Spesso in giacca e cravatta, stile impeccabile ed entusiasmo contagioso.Molte le performance della band tra festival e concerti locali, Italia, Slovenia e Austria. Hanno suonato con Rob Dye, Jesse Malin, Derek Cruz, Guy Davis, Joe D’Urso e Mike Sponza. Si sono esibiti con il duo the Cyborgs e hanno tenuto un concerto come headliners per il contrabbassista rockabilly Curtis Jensen.2° set “HEADLINER”ANTONIO ORNANO (from Zelig)Antonio ha diviso la passione per la musica con quella per il teatro e il cinema (conta perfino una partecipazione alla soap “Beautiful”), finché intraprende il filone della comicità e finisce in tv (da “Scorie” e “Quelli che il calcio” sulla Rai alle “Iene” e “Zelig” su Mediaset), a San Giusto porta “Stand Up Rock”, spettacolo di uno stand up comedian che si lascia totalmente sopraffare dalla propria passione per la musica, quella rock in particolare. Nel mettere a nudo, e quindi in ridicolo le proprie e le altrui fragilità, Antonio Ornano questa volta non squarcia solo l’ipocrisia di una società che ci vuole sempre vincenti e perfetti ma racconta anche, dalla sua prospettiva, le band e gli artisti che hanno rappresentato la colonna sonora della sua vita. Non è il punto di vista di un critico, di un addetto ai lavori e tanto meno di un musicista, bensì quello di un fan sfegatato che con il passare degli anni gode come un matto a parlare dei propri eroi, continua a idolatrarli ma in maniera diversa. E da gran fan di Bruce non mancheranno le citazioni.JOE BASTIANICH & LA TERZA CLASSE (from NYC)Famoso imprenditore nella ristorazione ma anche personaggio televisivo e cantante, figlio di esuli istriani nato a New York, fin da piccolo si appassiona alla musica, con ascolti che vanno dai Led Zeppelin ai Ramones passando per David Bowie e i Rolling Stones. Questa passione sconfinata emerge anche nei programmi televisivi realizzati in esclusiva per Sky Arte HD che lo hanno coinvolto, tra i quali “On The Road”, nel quale si è confrontato con la grande musica popolare italiana e ha avuto modo di conoscere La Terza Classe, band dedita al folk e bluegrass nata nel 2012 per le strade di Napoli e approdata al noto show tv americano “Music City Roots” e successivamente alla semifinale dell’edizione italiana 2016 di “Italia’s Got Talent”.Il suo album “Aka Joe” è uscito a settembre 2019. Scrivere canzoni è una terapia per Bastianich, che ha dichiarato la presenza dei suoi ricordi nelle tracce: «La musica per me rappresenta l’espressione più pura, l’emozione più vicina al cuore». A marzo ha pubblicato l’instant song “One City Man”, un inno d’amore dedicato alla sua New York, che nonostante periodi bui trova sempre l’energia per rialzarsi. E per farlo alla grande. «Non potevo non raccogliere in questa canzone tutta la gratitudine, le emozioni, l’amore che ho verso la mia città natale. New York non è sempre facile ma proprio come succede con una donna amata, la si sceglie – o è lei a sceglierti – per la vita. Non puoi farci niente. Io resterò con lei».La serata finale del festival prevede una full immersion nella musica di Bruce. Si inizierà con tre band triestine che porteranno loro personali versioni delle canzoni di Springsteen in chiave blues, rock’n’roll e ... punk! E poi il gran finale con i Blood Brothers, in assoluto e senza dubbi la miglior tribute band europea con uno speciale spettacolo che vedrà alcune canzoni dell’ultimo album “Letter to you” inserite in una setlist che strizzerà l’occhio al The River tour del 1980.1° SET“ELECTRIC BAND - BOSS TRIBUTE”DOOBER DAN (from Trieste)Nuova band fondata da Leo Zannier (attore, regista, musicista) che ha deciso di calarsi nuovamente nei panni di batterista (che contemporaneamente canta), con la complicità del chitarrista Marko Ota e del bassista Edi Forni. Stanno da alcuni mesi registrando i loro brani originali in cui inserire tutte le loro competenze e passioni musicali internazionali fatte di blues, rock, funk.IVO TULL TRIO (from Trieste)Il gruppo formatosi nel 2014, vede Giulio Roselli alla batteria, Alessandro Leonzini al basso e Ivo Tull alle chitarre e voce, quest'ultimo anche in veste di autore, propone una sua visione di blues transfrontaliero con testi in sloveno. Musica intensa, sfacciata ma anche delicata e poetica, suonata con chitarre artigianali costruite da Ivo con una teglia di alluminio e legno di riciclo, "cigar box guitars" e padelle per dare a questa musica sonorità di altri tempi.BRUZAI (from Trieste)Attivi dalla fine degli anni ‘90, rileggono in chiave punk rock old style brani di vario genere musicale con un’energia e un divertimento travolgente.2° SET“LETTER TO... THE RIVER”BLOOD BROTHERS - THE BRUCE SPRINGSTEEN SHOW (from Livorno)L’unica tribute band in Europa in grado di riproporre l’energia del più grande live performer di sempre e con alle spalle alcuni tour teatrali prodotti interamente dalla Good Vibrations (Canto Libero, 40 Fingers, Acqua e Sale, 6 Pence).Lo show è diverso in ogni rappresentazione e si vivranno almeno due ore di emozioni senza sosta, ripercorrendo un repertorio fatto di storie nelle quali ognuno si potrà riconoscere come protagonista. Le setlist dei Blood Brothers comprendono i grandi successi del cantautore del New Jersey come “Born in The Usa”, “Born To Run”, “Hungry Heart”, “Badlands”, “Dancing in the dark” ma punta anche a sfamare i fan più esigenti proponendo chicche e brani eseguiti pochissime volte dallo stesso Boss del New Jersey. E in questa speciale serata ci sarà un occhio di riguardo verso il The River tour del 1980 ed ai pezzi dell'ultimo album “Letter to you”.Blood Brothers: The Bruce Springsteen Show nascono a Livorno da un’idea di Francesco Zerbino (voce e chitarra), che dopo essersi diplomato al conservatorio in percussioni e aver girato il mondo come batterista, decide di dare inizio a un progetto che va oltre la riproduzione precisa di suoni e movenze tipiche di una tribute band, un progetto che oltre alla ricerca dei suoni e allo studio accurato dei testi, trasmetta forza, sentimenti e passione che gli spettatori possano ricordare a lungo. Inizia così un percorso speciale, che porta questi otto ragazzi a vivere una sinergia unica che trasforma ogni gesto in un momento magico da condividere con il pubblico che diventa puntualmente “uno di loro”, proprio come accade ai concerti del Boss. La band in poco tempo è infatti diventata una delle più attive e quotate nell’intero panorama europeo.I brani sono eseguiti a ripetizione, carichi come se ogni concerto fosse il primo e l’ultimo, con attenzione ai particolari come strumentazione e disposizione scenica per vivere una vera e propria Springsteen Night. «Questa è la musica che ci fa stare bene» è il messaggio dei Blood Brothers «e se rimarrete con noi fino alla fine, capirete il perché!». Il motivo lo si intuisce subito, lo show è coinvolgente e si rimane con loro ben oltre la fine del concerto, consapevoli di aver condiviso un’esperienza unica. Un’esperienza che fa stare bene.L’ultima giornata del festival come sempre sarà all'insegna di una buon pranzo all’aria aperta, musica, divertimento e, per chi vuole, un tuffo in piscina! Saremo infatti in un campeggio sul Carso che offrirà tutto questo per chiudere alla grande anche questa edizione e non mancherà ovviamente la musica adatta ad una bella festa.“Rock’n'’Grill”NORBY FILTHY GUITAR (from Gradisca d’Isonzo)Norby Violano (da Gradisca d’Isonzo), chitarrista dei Plymouth Fury, imbraccia la sua chitarra Gretsch e parte per un viaggio musicale dai pionieri della chitarra elettrica surf/ garage/ rock’n’roll degli anni ’50 – ’60 come Duane Eddy, Link Wray e Dick Dale fino ai più recenti brani rockabilly e western scritti da lui e pubblicati sia con i Filthy Boots che come solista nel suo ultimo EP di giugno 2021 “Lonely Guitar”.PRISONERS OF ROCK’N’ROLL (from Livorno)Alcuni membri dei Blood Brothers capitanati da Zerbo vi trascineranno in un party carico di pezzi rock’n’roll intramontabili come “Johnny B Good”, “Twist and Shout”, “You Never can tell”, “Summertime Blues”, “Burning Love”... brani di Little Richard, Jerry Lee Lewis, Surfaris, Gary US Bonds, Sam Moore, Sam Cook, Wilson Pickett... senza tralasciare brani indimenticabili della musica italiana anni ‘60. Una festa per tutti, coinvolgente e passionale!