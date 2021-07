Trieste, concerto al tramonto con Francesca Michelin

Cantautrice e polistrumentista, Francesca Michielin è oggi una delle artiste italiane più complete e interessante del panorama musicale attuale, nonché una delle più amate dal pubblico, apprezzate dalla critica e stimata dai colleghi (ha aperto una tournee di Franco Battiato, duettato con Elisa, Fedez, Samuel dei Subsonica, scritto con Tommaso Paradiso, Calcutta, Fedez e collaborato con i Maneskin, che si sono appena aggiudicati l’Eurovision Song Contest, il celebre festival europeo che la vide portabandiera dell'Italia nel 2016). È inoltre una delle artiste più sensibili alle tematiche sociali: i brani “Bolivia” e “Stato di Natura”, pubblicato assieme ai Maneskin, sono stati nominati per il Premio Amnesty International Italia, lo storico riconoscimento riservato alle canzoni che toccano tematiche legate ai diritti umani e ambientali.



Per la prima volta nella sua carriera in concerto a Trieste, sarà dunque Francesca Michielin la grande protagonista del concerto speciale al tramonto in programma giovedì 15 luglio a Porto Vecchio (apertura porte ore 19:00, inizio concerto ore 20:00), promosso dal Comune di Trieste nel progetto di riqualificazione e rilancio di uno dei luoghi più storici e iconici della città, che segna la ripartenza degli spettacoli dal vivo e bissa il successo dello scorso ottobre con il concerto di Brunori Sas.



Per consentire i preparativi del "Concerto al tramonto" di Francesca Michielin in programma domani, giovedì 15 luglio 2021, nello spazio antistante il Magazzino 27, nella stessa giornata, dalle 10.00 alle 13.00 e saranno chiuse al pomeriggio.Il concerto che, prevede un allestimento con una capienza massima di 999 posti, si svolgerà nel pieno rispetto delle normative vigenti e della sicurezza di tutti e sarà a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria tramite l’App EILO (www.eilo.it). Tutte le informazioni saranno disponibili sul sito www.fvgmusiclive.itIl 2021 ha visto la Michielin assolutamente protagonista all’ultimo Festival di Sanremo, assieme a Fedez, arrivando seconda con il brano “Chiamami per nome”, salito in poche ore al primo posto dei brani più ascoltati su Spotify Italia e su tutte le piattaforme digitali, ed entrata nella Global Charts di Spotify e nella Billboard Global Excl. La canzone ha dominato la classifica dei singoli più venduti in Italia ottenendo il doppio disco di platino e il videoclip, girato in lockdown in alcuni dei teatri più iconici di Milano, ha superato 30 milioni di visualizzazioni su YouTube. Il suo canale ufficiale conta oltre 200 milioni di views e su Spotify registra più di 2 milioni di ascoltatori mensili.Dal 25 febbraio è autrice e conduttrice del podcast “Maschiacci – Per cosa lottano le donne oggi?”, la serie che analizza e combatte gli stereotipi di genere della società odierna che ha debuttato in cima alle classifiche Podcast di tendenza su Spotify e Apple Podcast.Il 5 marzo è uscito “Feat (Fuori dagli spazi”), il nuovo disco che contiene le collaborazioni con Fedez, Vasco Brondi, Colapesce e Mecna. A metà maggio è infine uscito “Cinema”, il nuovo brano di Samuel dei Subsonica che vede la collaborazione della Michielin.La realizzazione di questo straordinario concerto gratuito – afferma l’Assessore ai Grandi Eventi del Comune di Trieste, Francesca De Santis – è il proseguimento del percorso avviato lo scorso ottobre che ha visto l'Amministrazione comunale protagonista del primo concerto al tramonto in Porto Vecchio con Brunori Sas. Questo nuovo entusiasmante appuntamento vuole essere anche un grande evento di rinascita e di ripartenza per l’estate a Trieste.Si tratta quindi di un’occasione davvero unica per far rivivere l’antico scalo con le note e le parole di una delle più apprezzate musicista contemporanea, in un orario che esalterà nella prima parte del concerto la luce più bella che si può ammirare quando ci si trova a due passi dal mare e, attraverso un disegno luci creato appositamente per l’evento, esalterà nella seconda parte del concerto l’opera d’arte contemporanea Echo Surrounding dell’artista venezuelana Elisa Vladilo, la Centrale Idrodinamica e il piazzale antistante il Magazzino 28.Promosso dal Comune di Trieste, il concerto è organizzato da Fvg Music Live e Vigna PR srl.