Trieste sbarca su Amazon Prime Video grazie al film “When Everything Is Possible".



"Una grande soddisfazione per un film che è stato girato con tutte le difficoltà dovute alla pandemia, un budget ridotto, e molti attori alla loro prima esperienza - commenta il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga -".



Il progetto, diretto e interpretato dal triestino Marcello Crea, è stato sviluppato in collaborazione con Nova Academia Alpe Adria - settore cinema - assieme al Comune di Gorizia. Nel film compaiono anche lo showman Andro Merkù e la storica conduttrice Maria Giovanna Elmi, mentre la consulenza artistica è stata curata da Paolo Magris.



"Un'altra straordinaria vetrina per il territorio che, una volta di più, avrà l'opportunità di far conoscere le bellezze della nostra splendida regione - conclude Fedriga -".