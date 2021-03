Trieste set per il nuovo film di Wilma Labate

Trieste, ancora una volta, è set di un film. Sono in corso, infatti, le riprese dell'ultimo lavoro di Wilma Labate, dal titolo 'La ragazza ha volato', per la sceneggiatura di Damiano e Fabio D'Innocenzo. Il film racconta la storia di un'adolescente, Nadia interpretata da Alma Noce, che vive a Trieste e conduce un'esistenza solitaria. Tra gli altri interpreti Luka Zunic, Rossana Mortara, Massimo Somaglino e Livia Rossi.



Il film è prodotto da Tralab Srl e Nightswim Srl con Rai Cinema, in coproduzione con Staragara Institut (Slovenia), in associazione con Gianluca Arcopinto Srl, con il supporto di Friuli Venezia Giulia Film Commission e il sostegno del Mic.

Il direttore della fotografia è Sandro Chessa (Assandira), lo scenografo Flaviano Barbarisi (L’equilibrio, La volta buona, Bagnoli jungle), il montatore Mario Marrone (Il contagio, L’Alligatore), la costumista Metella Raboni (Luna rossa, Domenica), il produttore esecutivo Roberto Manni.