Trio di Ottavini per 'Musica a quattro stelle'

Sarà un trio “stellare” il protagonista del nuovo appuntamento di “Musica a 4 Stelle” 2020, la rassegna musicale che si articola lungo l’intero arco dell’ estate a Grado da ormai 37 edizioni, e che vede nel proprio cartellone importantissimi nomi del concertismo internazionale. Giovedì 23 luglio, alle 21, nella Basilica di Santa Eufemia appuntamento con il Trio di Ottavini con Marta Rossi, Pamela Stahel e Nicola Mazzanti; al pianoforte Sara Radin.

Di scena gli incredibili virtuosismi che si possono ricavare dall’ottavino, lo strumento un tempo costola del flauto traverso e che Arturo Toscanini definiva “capriccioso” tanta è la difficoltà a gestirne il suono. Questa storica separazione va ascritta a Nicola Mazzanti, primo flauto presso l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino che - pur sembrando pretenziosa l’affermazione – per sempre ha fato sì da renderlo strumento autonomo per tecnica che repertorio, tanto da essere oggi a pieno titolo nelle cattedre dei Conservatori di Musica a partire dal “Conservatorio Giuseppe Verdi” di Milano.

Mazzanti è quindi il propulsore di un movimento internazionale che oggi si è consolidato toccando vette di virtuosismo un tempo davvero impensabili tanto che grandi compositori hanno dedicato pagine specifiche per questa avventura. Per meglio ancora comprendere risulta evidente che per una determinazione del genere non basta certo l’idea, tutti ne avrebbero, ma la solidità, la bravura e la competenza che – nel mondo della musica cosiddetta elitaria com’è la musica classica – può essere sostenuta ed incoraggiata solo da altrettanti illustri maestri, che nel caso di Mazzanti certamente non mancano con alcuni dei più importanti nomi del concertismo, da Zubin Mehta a Sir James Galway, leaders indiscussi di ogni latitudine mondiale. Il concerto è stato fortemente voluto da Giorgio Tortora, direttore artistico di “Musica a 4 Stelle” e da Sara Polo, Assessore alla Cultura di Grado e fervida sostenitrice del valore sociale della musica, pertanto inserendo la manifestazione con l’auspicio di poter riprendere nel 2021 il prestigioso International Piccolo Festival che quest’anno non si è potuto svolgere a causa del Covid.

Mazzanti sarà affiancato nel suo viaggio musicale di giovedì, da altre due stelle del firmamento mondiale, Pamela Stahel (primo flauto presso L’Orchestra Sinfonica di Zurigo) e Marta Rossi (primo flauto presso l’Orchestra dell’Opera di Roma), che - accompagnate al pianoforte dalla triestina Sara Radin – eseguiranno pagine di Vivaldi, di Damese e di Talemann, alternando brani per un solo ottavino, in duo e con il trio al completo per il finale. Si annuncia quindi una serata di altissimo spessore, quasi ad esorcizzare il periodo buio che stiamo attraversano, tuttavia rispettando le norme previste dalle varie ordinanze ministeriali che - per la Basilica di Grado – prevedono l’accesso massimo di sole centoventi persone, un numero ben distante dalle solite seicento che normalmente affollavano negli scorsi anni i concerti di “Musica a 4 Stelle”.

L’ingresso sarà aperto soltanto in ordine di arrivo con le porte della Basilica aperte dalle 20.30, tuttavia è prevista un diretta FB sulla pagina di Giorgio Tortora. Per informazioni scrivi a tortoragiorgio@hotmail.com