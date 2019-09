Tris di proposte per inaugurare ‘Friuli Doc’

Tre concerti quasi in contemporanea per la giornata inaugurale di ‘Friuli Doc’, giovedì 12 a Udine. Alle 20.30 si parte in piazza Libertà con la Banda Giovanile Anbima del Friuli Venezia Giulia. Alle 21.30 doppia proposta: in largo Ospedale Vecchio, ritornano Frizzi Comini Tonazzi, ormai entrati nella cultura della città di Udine, per l’occasione con la cantante jazz Barbara Errico. Sul piazzale del Castello spazio ai Rumatera, punk-rock band veneziana che unisce la tradizione e l’uso del dialetto al punk californiano.