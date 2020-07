Trolls World Tour per il Cinema Sotto le Stelle di Cinemazero

La prima settimana del Cinema sotto le stelle si chiude con una proiezione tutta colorata pensata per i più piccini e le loro famiglie.

Venerdì 10 luglio alle 21.30 al cinema all’aperto arriva Trolls World Tour di Walt Dohrn, un film d’animazione con le voci italiane di Francesca Michielin, Stash dei The Kolors, Elodie e Sergio Sylvestre che tra leggerezza, musica e colore regala un messaggio emozionante: essere liberi di essere chi si vuole in armonia con gli altri.

Quattro anni dopo gli eventi del primo capitolo, Poppy e Branch scoprono che il loro non è l'unico popolo di troll esistente, ma che vi sono ben altre cinque tribù sparse su altre cinque terre, dedite a cinque generi musicali diversi: classica, techno, country, funk e rock. Ma Barb, la pestifera regina dell'hard Rock, vuole distruggere i diversi da lei, rubare le sei corde magiche e imporre al mondo un unico sound. Riusciranno Poppy e Branch a sventare il suo piano liberticida?

Una parabola ultracolorata per riflettere insieme sulla ricchezza che viene dalla diversità.

Ricordiamo che familiari e congiunti potranno sedersi vicini e ogni spettatore potrà scegliere liberamente il proprio posto a sedere in arena.

Novità di questa edizione è la prevendita online direttamente dal sito www.cinemazero.it: una soluzione vantaggiosa che permetterà di saltare code e di non dover compilare in cassa il modulo di raccolta dati.