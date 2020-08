Tromba e arpa per l'ultimo appuntamento di Music System Italy

Sentirli suonare insieme è un'esperienza quasi unica. Eppure, le note di una tromba e di un'arpa, unici due strumenti menzionati nella Bibbia, si fonderanno assieme nell'ultimo appuntamento, domenica 30 agosto alle 21 a Casa Lucis di Ribis a Reana del Rojale (Ud), di Music System Italy, la rassegna di concerti messa a punto da SimulArte per la direzione artistica di Ottaviano Cristofoli.



Salutato con successo il capoluogo friulano, dove si sono tenuti tutti gli spettacoli che hanno inanellato un “tutto esaurito” dopo l'altro, il programma si sposta nell'hinterland per un ulteriore serata realizzata in collaborazione con il Comune di Reana.



Protagonisti di questo insolito duo, sul palco così come nella vita, saranno Jure Gradišnik, prima tromba della Radio Sinfonica Slovena, e Maria Gamboz, prima arpa dell’Opera di Lubiana. Grazie ad un’attenta ricerca di repertorio, molti arrangiamenti e trascrizioni alla ricerca dell’estetica musicale, e grazie a due suoni meravigliosi, eleganti, potenti e celestiali, il duo proporrà un variegato programma su musiche di Mascagni, Dvořák, Bozza, Pierné, Enesco, Debussy e Rougnon.



"Con quest'ultimo concerto – spiega il direttore artistico,– vogliamo ringraziare il folto pubblico che ci ha seguito in modo appassionato lungo tutta la rassegna di Music System Italy. In un anno particolare come quello che stiamo vivendo, pieno di incertezze e difficoltà, l'essere riusciti ad organizzare il calendario di concerti non è stato facile. Eppure, la passione, la perseveranza e l'impegno profuso da tutti, dalle istituzioni ai partner, dagli sponsor a tutto lo staff sono stati premiati dai tanti spettatori che ci hanno seguito e a cui va il nostro più sentito ringraziamento salutandoli con un arrivederci al prossimo anno per la terza edizione del festival".



Come per tutti gli altri concerti, anche quello di domenica è a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. In caso di maltempo il concerto si svolgerà presso la sala parrocchiale nella frazione di Rizzolo, sempre in comune di Reana. Biglietteria: www.simularte.it, tel: +39 0432 1482124, biglietteria@simularte.it, orario: dal lunedì al sabato dalle 16 alle 19. Per evitare assembramenti all'ingresso è consigliato l'arrivo con un congruo anticipo.