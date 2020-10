Trump e Totti riaccendono le luci di #iorestoinSALA

Oggi sabato 31 ottobre si riaccendono le luci di #iorestoinSALA, il circuito nazionale di sale di qualità del web, e il Visionario e il Cinema Centrale sono pronti ad accogliervi nelle loro sale virtuali con tantissimi nuovi film in programmazione!



Tra i titoli proposti in streaming MI CHIAMO FRANCESCO TOTTI, documentario diretto da Alex Infascelli sullo storico capitano della Roma, che nelle ore che precedono il suo addio al mondo del calcio ripercorre tutta la sua vita come se la vedesse proiettata su uno schermo insieme agli spettatori. Campionati, goal e momenti privati si mescolano, consegnando agli spettatori un ritratto completo di Francesco Totti con le riflessioni che hanno portato il calciatore a compiere le sue scelte sul campo e nel privato. In tema di documentari, da lunedì 2 novembre, in concomitanza con le elezioni presidenziali americane, arriva anche #UNFIT – LA PSICOLOGIA DI DONALD TRUMP, un’illuminante analisi del comportamento, della psiche, della condizione e della stabilità del Presidente Donald J. Trump. A partire da uno sguardo sociologico dell’elettorato che l’ha scelto, il film esamina le ripercussioni a livello collettivo che ha avuto sulla cultura e le istituzioni americane.



Dopo La bicicletta verde, Haifaa Al Mansour porta sugli schermi LA CANDIDATA IDEALE, con protagonista la giovane e ambiziosa Maryam, medico presso una piccola clinica cittadina in Arabia Saudita. Quando le viene impedito di prendere un aereo per Dubai in cerca di un lavoro migliore, decide di candidarsi elezioni locali della sua città... Scrittore e regista, pluripremiato sceneggiatore di tutti i grandi successi cinematografici di Paolo Virzì, vincitore del David di Donatello nel 2012 come miglior regista esordiente con Scialla!, Francesco Bruni firma invece COSA SARÀ, il suo quarto lungometraggio che prende ispirazione da un dramma che lo ha colpito personalmente, raccontandolo con intelligenza e profondità.Sugli schermi virtuali questo weekend anche IL GRANDE PASSO, commedia lunare di Antonio Padovan, con protagonisti gli inediti “fratelli cinematografici” Giuseppe Battiston e Stefano Fresi, il poetico e agrodolce IL PARADISO PROBABILMENTE, la brillante commedia THE FAREWELL - UNA BUGIA BUONA, l'incantevole film di animazione IL BAMBINO CHE SCOPRÌ IL MONDO e LA FAMOSA INVASIONE DEGLI ORSI IN SICILIA, tratto dall'omonimo romanzo di Dino Buzzati e messo in scena da Lorenzo Mattotti! Da lunedì 2 novembre, a 45 anni esatti dalla morte del poeta, sarà la volta di IN UN FUTURO APRILE – IL GIOVANE PASOLINI di Francesco Costabile e Federico Savonitto (ospiti in streaming online alle ore 20.30).Per maggiori informazioni sulla programmazione consultare www.visionario.movie oppure facebook.com/VisionarioUdine.Prevendita biglietti su http://bit.ly/TktsOnline. Una volta completato l’acquisto, verrà inviata una mail con il codice e il link per accedere alla sala virtuale.I prezzi dei biglietti sono calibrati in base alle tariffe esistenti sulla rete e vanno, da un minimo di € 3,00 ad un massimo di € 7,90.