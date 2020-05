Tutte le stagioni sono ufficialmente finite

Le stagioni teatrali sono finite. Con oltre due mesi di anticipo, ai primi di marzo, e gli appuntamenti prima slittati, poi annullati e/o riprogrammati. Tutti i maggiori teatri si sono arresi all’evidenza, chi prima chi dopo, e hanno alzato bandiera bianca. L’Ert Fvg, che gestisce le stagioni di oltre 25 teatri della regione, sta riprogrammando gli appuntamenti della stagione 2019/2020: quelli saltati a marzo, aprile e maggio si sposteranno tra ottobre 2020 e gennaio 2021. Una soluzione che magari poteva essere presa in considerazione dal campionato di calcio di serie A…Anche gli altri principali teatri si sono accodati: il Rossetti di Trieste, dopo la prima sospensione fino al 3 aprile, ha cancellato tutto puntando sul tour ‘digitale’ e il teatro da casa. Il ‘Verdi’ di Pordenone e di Gorizia hanno detto ‘arrivederci’ a spettatori e abbonati, auspicandosi di poter recuperare nella prossima stagione il maggior numero di eventi saltati. Lo stesso hanno fatto il ‘Pasolini’ di Cervignano, le sale di Gradisca e Cormons gestite da ArtistiAssociati e quelle più piccole. Il ‘Giovanni da Udine’ ha scelto di dare vita ad una web tv dedicata, TeatroUdine.tv: un modo per restare accanto agli spettatori, ogni giovedì in streaming alle 20.45 (l’ora ‘canonica’ d’inizio degli spettacoli di prosa e musica al Teatrone) su www.teatroudine.it. La nuova piattaforma propone dialoghi, interviste e approfondimenti dedicati al mondo dello spettacolo, ma anche documentari e viaggi virtuali ‘dietro le quinte’, con disponibilità anche on demand. Oltre alle rubriche di prosa e musica, disponibili anche alcuni inediti video firmati dalla casa di produzione udinese Agherose e i podcast di Prima del Concerto, le conferenze dedicate ai capolavori della musica classica.