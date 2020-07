Tutti ‘custodi della bellezza’ nel nome di padre Turoldo

Poesia, musica e spiritualità sono i motivi ispiratori di un progetto che vuole raccogliere l’esigenza delle persone di incontrarsi in sicurezza. Frammenti d’infinito, il ciclo di incontri ideato e curato dal Centro Studi padre Turoldo con Pordenonelegge, si rinnova dal 21 luglio al 18 agosto, ogni martedì a Lignano Sabbiadoro in Duomo. “Terra siamo, unitamente alle eterne radici; terra che ama e odora”: le parole di padre David Maria Turoldo, tratte dal saggio Mani sulla vita scritto con Roberto Moretti, sono una sorta di ‘manifesto ecologico’. Una profezia intesa come denuncia del presente che non rispetta più la sacramentalità della natura.

Proprio dall’impegno per un futuro sostenibile che Turoldo propone al lettore, coinvolgendolo in tematiche di giustizia e pace, liberazione e amore, nasce il filo rosso dell’edizione 2020 di “un osservatorio – nelle parole di Raffaella Beano, direttrice del Comitato scientifico del Centro Studi – che offrirà articolate riflessioni sull’innovativa posizione di padre Turoldo intorno a natura e bellezza, valori di cui ciascuno di noi è custode. Un tema che tutti abbiamo potuto apprezzare nel lockdown: addentrarsi nella sua visione profetica sarà un prezioso valore aggiunto, l’occasione per conoscere e approfondire la sua pionieristica ‘teologia’ su uomo e ambiente”.



Custodi della bellezza è il trait d’union di dialoghi ed eventi, partendo martedì 21 con Il tassello debole, incontro sulla musica liturgica con mons. Vincenzo de Gregorio e gli interventi di Wladimir Matesic. Si prosegue martedì 28 con Cosa più vera, letture e musiche dell’Ensemble InContrà diretto da Roberto Brisotto. Il 4 agosto riflessione del presidente del Centro Studi Turoldo, padre Ermes Ronchi, e sette giorni dopo l’evento musicale Dal sorgere del sole, affidato a Denis Bosa e Daniele Parussini. Martedì 18 l’evento conclusivo Da Dante a domani, conversazione tra il poeta e scrittore Davide Rondoni e Gian Mario Villalta, con l’ultima delle piccole ‘video finestre’ dedicata a padre Turoldo in ogni appuntamento.