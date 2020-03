Tutti a casa: gli eventi sono social

Iniziative organizzate ed estemporanee, professionalità estrema e spontaneismo, leggerezza e impegno, ma soprattutto voglia di star vicini a tutti quelli che sono a casa. Subito dopo lo shock iniziale, il mondo dello spettacolo si è mobilitato per proseguire in forma ‘virtuale’, portando piccole esibizioni on-line sui social, uniti magari da uno dei tanti hashtag come #iosuonodacasa, progetto nazionale pensato per dare la massima visibilità ai concerti ‘casalinghi’. Tra le prime, #iosonoMecenate, lanciata dal Css lo scorso 13 marzo, che prevede una ‘scrittura’ per la giornata di lavoro dell’esibizione in streaming e la possibilità, per il pubblico da casa, di contribuire con qualsiasi cifra tramite Art bonus, erogazione liberale per la cultura che consente un recupero fiscale. Dopo Marta Cuscunà e Teho Teardo, l’elenco degli spettacoli sul profilo Facebok del Css prevede una lunga serie di appuntamenti che riprende venerdì 21 con il Teatro Incerto.



Proprio l’attore Claudio Moretti dell’Incerto è stato uno dei primi a muoversi autonomamente per offrire ‘un raccontino al giorno’ (che, prosegue, ‘toglie il medico di torno… o di turno’): letture di 3 minuti di classici della letteratura con la sua verve per invitare tutti quanti a stare a casa, mentre la collega Catine (Caterina Tomasulo) offre invece frammenti di ‘scene di vita quotidiana’ nell’emergenza. Che tutto il mondo dello spettacolo sia unito nella volontà di mantenere un legame a distanza con il pubblico lo dimostra pure Dennis Fantina, già stella di ‘Amici’: l’attore e cantante triestino offre esibizioni vocali su Facebook condite da un po' di ironia, ma anche alcuni cortometraggi ‘a tema’ sul suo canale YouTube. Il mondo della musica, come logico, è il più attivo, dai più ai meno famosi, dalle collaborazioni da hit parade ai brani improvvisati sul momento, dalle poche decine alle decine di migliaia di like: perché i social hanno proprio la caratteristica di offrire a tutti (più o meno) le stesse condizioni, se non la propria platea.Se Elisa duetta a distanza con Tommaso Paradiso su Instagram, il pianista Remo Anzovino ha suonato per quasi mezz’ora in diretta social da casa sua, raccogliendo un enorme pubblico virtuale. Il rapper Doro Gjat propone sui suoi profili (la ‘Gjat Tv’) un percorso nella storia del rap italiano, facendo ascoltare e commentando alcuni dischi storici, mentre il suo collega Antony ‘Il Guru’ Pali offre un freestyle al giorno a tema virus su Facebook, fino al 3 aprile. C’è anche chi pensa alla didattica a distanza, come lo studio di registrazione Angel’s Wings, che su Facebook ha offerto una prima dimostrazione pratica di un mix online. O addirittura a un evento condiviso come Music vs Virus, che sabato 21 vedrà 14 ore di diretta live, dalle 10 alle 24, con tantissimi Dj della ‘Gente della notte’ del Friuli Anni ’90, da Dante Noselli a Enrico Pellizzari, a Michele Poletto, che offriranno le loro compilation mixate una dopo l’altra per raccogliere fondi per la terapia intensiva di Udine.E chi, come il fisarmonicista Paolo Forte, va invece controcorrente in quanto al ‘mezzo’ scelto e offre musica al telefono, su richiesta. E poi c’è la marea di musicisti e cantanti che di solito, di questi tempi, sono impegnati quasi quotidianamente e ora offrono i loro live con cadenza più o meno regolare: dal chitarrista Michele Pirona al batterista Elvis Fior, dal creatore del ‘Circolo acustico’ Louis Armato al bluesman Tony Longheu, dalla cantautrice Nicole Lizzi ad Andrea Del Favero. Altri condividono video di esibizioni passate, o si limitano a commenti legati alla situazione personale. E che chi cerca anche un modo di sdrammatizzare, come il percussionista jazz U.T. Gandhi, che in un video improvvisa un brano sugli utensili da cucina (lo aveva fatto già a teatro!).Altri ancora, da Teardo ai Tre allegri ragazzi morti, offrono l’ascolto integrale gratuito dei loro lavori, anche i più recenti. Un ‘grazie’ collettivo, a questo punto, ci starebbe proprio bene.