Tutti a teatro con 'Pss pss' e la Compagnia Baccalà

Due clown stralunati e irresistibili ma anche fragili e ingenui, scherzosi e irriverenti per uno spettacolo poetico, divertente e pluripremiato che ha girato il mondo in lungo e in largo: debutta al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, martedì 20 luglio 2021 con inizio alle ore 21.00, PSS PSS della Compagnia Baccalà per tutta la famiglia.



Ispirandosi all’era dei film muti, Camilla Pessi e Simone Fassari riempiono il palcoscenico con una performance fuori dal tempo, esilarante e tenerissima. Vincitore di 14 premi internazionali, PSS PSS ha superato le 700 repliche sui palcoscenici di oltre 50 paesi, dalla Francia al Brasile, dall’Egitto alla Guiana, dalla Turchia alla Polinesia al Giappone oltre naturalmente anche all’Italia, riscuotendo ovunque entusiastici consensi.



Dopo aver frequentato entrambi la Scuola Teatro Dimitri in Svizzera nel 2001, Camilla Pessi e Simone Fassari si sono messi alla prova in vari circhi e cabaret internazionali, ritrovandosi quindici anni fa per diventare un fenomeno di successo internazionale, premiato in festival nei cinque continenti. Intrecciando la grandiosità dell’acrobazia circense alla precisione del gesto più intimo, Camilla e Simone hanno saputo rinnovare la figura del clown tanto che la critica li ha paragonati ai grandi del cinema, come Buster Keaton, Charlie Chaplin, Jacques Tati, Federico Fellini, Tim Burton.



Senza l'uso di parole e attraverso acrobatica, mimica e musica suonata dal vivo la Compagnia Baccalà, con l'invisibile ma ferrea drammaturgia creata dal regista Louis Spagna, PSS PSS coinvolge gli spettatori in un'ora di risate ed emozioni, che si conclude immancabilmente con una standing ovation.