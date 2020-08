Tutto esaurito al Music Village a Pordenone

Tutto esaurito al Music Village di Pordenone, in programma in piazza XX Settembre dal 27 al 29 agosto 2020. Un'edizione segnata dalla norme anticovid ma che ha subito accolto il favore dei fan degli artisti chiamati a esibirsi sul palco.

Si comincia venerdì 27 agosto con Frankie Hi-Nrg Mc, preceduto dal pre show 'E. Sist' dj Selecter. Sabato 28 sarà la volta di Omar Pedrini con la sua band, preceduto dalla show reggae selection by Steve Giant. Infine, domenica 29, toccherà ai pordenonesi Mellow Mood con Acustic Set, preceduti dalla selezione di Steve Giant.

Tutti e tre i concerti sono sold out.