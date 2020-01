Tutto esaurito al Teatro Mascherini per lo spettacolo di danza Lo Schiaccianoci, il magnifico balletto classico, che verrà rappresentato dall'acclamata e prestigiosa compagnia Russian Classical Ballet, composta da un cast di stelle del balletto russo, con la direzione artistica di Evgeniya Bespalova e Denis Karakashev.



Basato sulla fiaba: "Lo schiaccianoci e il re dei topi, di E.T.A. Hoffmann, il balletto racconta la storia di una ragazza che sogna un principe.



In una selvaggia battaglia contro il Re dei Topi, lo Schiaccianoci é in pericolo. Clara, superando le sue stesse paure, entra in questa battaglia e lancia la sua scarpa, annientando la terribile creatura e rompendo l'incantesimo; lo Schiaccianoci diventa un bellissimo Principe. La fredda notte copre la città di fiocchi di neve. Lo Schiaccianoci porta Clara nel suo regno, il Regno dei Dolci, dove la Fata dello Zucchero condivide la gioia con tutti i bambini che, come Clara, possono ancora sognare.



Una storia che attiva l'immaginazione in ognuno di noi, portandoci nel regno della fantasia.



Questa produzione é irresistibile e rappresenta un momento imperdibile e indimenticabile di quella stagione. Uno spettacolo da vivere con la famiglia, ma soprattutto da non perdere!



L’evento nasce dalla collaborazione tra il Comune di Azzano Decimo, l’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia e a.Artisti Associati di Gorizia