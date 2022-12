Tutto esaurito per Geppy Cucciari a Sacile

Ha già fatto segnare il tutto esaurito in prevendita Perfetta, il monologo di Mattia Torre interpretato da Geppy Cucciari che andrà in scena domenica 18 dicembre alle ore 21 al Teatro Zancanaro di Sacile per la rassegna promossa da Comune e Circuito ERT.

Perfetta è l’ultimo monologo scritto dal compianto drammaturgo e sceneggiatore romano (Boris la serie e il film, Love Bugs, La linea verticale, Figli, per il quale ha vinto un David di Donatello per la migliore sceneggiatura originale, sono solo alcuni dei suoi lavori più conosciuti). Moglie e madre, la protagonista del testo conduce una vita regolare nella quale trovano posto il lavoro, la famiglia, gli impegni e moltissime responsabilità.

Il racconto analizza solamente i martedì di quattro settimane differenti, giornate identiche nei ritmi ma diverse nella percezione; a causa delle variazioni delle quattro fasi del ciclo mestruale, cambiano gli stati d’animo, le reazioni, le emozioni e gli umori. Nel monologo trovano spazio sferzate di comicità e satira di costume, ma anche riflessioni più amare e profonde, in un delicato tentativo di consapevolezza e di empowerment femminile di cui sembra esserci un grande bisogno nel nostro tempo.

Maggiori informazioni al sito www.ertfvg.it.