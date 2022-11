Tutto esaurito per Tony Hadley a Udine

Cresce l'attesa per l'arrivo di Tony Hadley in Italia e il concerto a Udine è il primo a registrare il tutto esaurito. Il cantante inglese, una delle voci più rinomate al mondo, celebra 40 anni di carriera con il 40th Anniversary Tour che in questi mesi lo ha portato nel Regno Unito, passando per l’Australia, la Nuova Zelanda, il Giappone.

Ora arriva finalmente in Italia, ultima tappa di questo giro per il mondo e domenica 27 novembre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine andrà in scena l’unica data nell’intero Triveneto, organizzata da VignaPR: sarà un meraviglioso viaggio nel tempo con tutti i grandi successi degli Spandau Ballet che lo hanno reso un’autentica icona della musica mondiale, fino ad arrivare alle canzoni dei suoi album solisti, passando per uniche re-interpretazioni di canzoni dei suoi artisti preferiti come i Queen, The Killers e tanti altri.

L’inconfondibile voce di Tony continua a vibrare di passione come agli esordi e lui stesso presenta così questo show: “Vi accompagnerò in un viaggio lungo 40 anni. È un tour per festeggiare l’anniversario e quindi torneremo indietro fino alle origini: Instinction, Highly Strung, Through The Barricades, To Cut a Long Story Short e Only When You Leave sono le canzoni che il pubblico vuole sentire. Poi ci saranno alcune canzoni del nuovo album e altre sorprese".

Dopo due reunion ben documentate, che hanno generato il film rockumentary acclamato dalla critica "Soulboys of the Western World", Tony ha lasciato definitivamente gli Spandau Ballet, per tornare a scrivere, registrare ed esibirsi da solo, più energico e vitale che mai, guardando al passato senza rimpianti e nostalgia.

Come solista, Tony ha tenuto concerti in tutto il mondo, sia con la sua band, che con gruppi swing, e con grandi orchestre. Nel 2019 e pochi giorni fa ha ricevuto a Buckingham Palace l’onoreficenza Queen’s New Year’s Honours List per il suo impegno benefico nei confronti del Shooting Star Children’s Hospice.

Tony è molto affezionato all’Italia e ha un rapporto davvero speciale con il nostro paese, di recente ha affermato: “L’Italia è sempre stata gentile e generosa nei miei confronti e degli Spandau Ballet”. Negli ultimi anni ha duettato con Caparezza in uno dei brani di maggior successo del cantante pugliese, nel 2019 è stato uno degli ospiti del Festival di Sanremo nella serata dei duetti, affiancando Arisa e lo scorso aprile è stato ospite a Propaganda Live su La Sette. Anche in questo speciale show i fan italiani, nostalgici e nuovi non resteranno delusi.