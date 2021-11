Tutto lo sporco dietro al calcio

Dopo l’anteprima a Ragogna e le date a Cividale e Travesio, sabato 13 nella Casa della gioventù di Buja ritorna l’originale La cragne, che l’Associazione Teatrale Friulana aveva messo in cantiere durante il lockdown. Anche nei mesi più difficili per il tea - tro, l’Atf ha creduto nello spettacolo basato sul testo di Carlo Tolazzi.



In collaborazione con la Compagnia Teatrale di Ragogna-Robic e la regia di Daniela Zorzini, La cragne squar - cia il velo che avvolge l’abituale iconografia delle scene del teatro friulano tradizionale con al centro il fogolâr, ambiente domestico privilegiato, per lasciare un grande spazio vuoto a disposizione degli attori.



La narra - zione scorre in un tempo indefinito, scandito dal diverso approccio dei due personaggi alla vera protagonista attorno alla quale ruota il dramma: La cragne, lo sporco, appunto. Si parla del mondo del calcio e di arbitri, di corruzione e doping, ma a reggere la tensione è il confronto dialettico tra Tiziano Cossettini e Pauli Nauli.



Frequentatori di prestigiosi palcoscenici, offrono una prova di profonda drammaticità con esiti spiazzanti e spesso emozionanti per gli spettatori in uno spettacolo che porta idee innovative sulla scena del teatro amatoriale friulano di qualità e indica un possibile percorso per le com - pagnie che volessero attingere ai molti testi selezionati negli anni dall’Atf nel suo concor - so per testi originali in marilenghe.